蔣萬安批陳時中教育政策「噱頭」　管碧玲回嗆：煽仇恨值不負責任

▲陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲。（資料照／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中21日公布教育政見，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，陳時中運用看似創新的噱頭，把教育政策當口號，若延續民進黨的施政缺失，首都教育問題只會更糟更亂。對此，陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲22日回嗆，蔣萬安藉教育政策煽動「仇恨值」，若當選將會是一個不負責任的市長。

陳時中21日出席教育政策公布記者會時表示，教育是百年大計，其政策主張目的是補足現行不足之處，主軸涵蓋「鞏固教學根基」、「培植創新教育」、「每一個學生都重要」3大面向；除了降低代理教師比率、高中共聘師資、編列經費調降幼兒園師生比，還要設立獎項、補助讓技職教育導向健康的方向，更補助開辦各類學生體驗及社團活動，以提升教育品質。

不過，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘22日開轟，陳時中政策只看到「五大不知如何作為」的政策宣示，運用看似創新的噱頭，把教育政策當口號；孩子的教育近乎等同國家的未來，若延續民進黨的施政缺失，首都教育問題只會更糟更亂。

對於蔣萬安批評，管碧玲認為，他不僅痛罵現行108課綱的教育制度，也在罵教育部、罵中央，「又是一個藉教育政策煽『仇恨值』的政治操作。」她說，108課綱面臨的種種挑戰，對地方政府而言，是立即必須有所因應的環境，在現行制度之下，地方政府能做的，就是協助教學環境與學習環境的改善，並建立支援系統，期盼能減輕教學負擔、提升教學品質、促進學習成效，讓創新學習、適性發展的教育目標，可以達成。

管碧玲指出，陳時中教育政策，在高中部分，切切實實是針對108課綱時代而設計的改善與支援系統，因為陳時中知道，這是地方政府的責任，制度的變革可以討論，但是現行制度下的責任不能推託，「蔣萬安推託責任，操作仇恨值，實不應該。」

管碧玲說明，陳時中的教育政策，涵蓋數位教育、雙語教育、實驗教育、108課綱與特殊教育、技職教育等學習領域，從幼兒園、國中、小到高中教學環境的鞏固與改善，成立創新教育園區與地點規劃皆有腹案。

「蔣萬安的幕僚不夠認真，沒有仔細了解其他候選人的政見。」管碧玲開嗆，簡報中藍色的部分遭蔣萬安批評只有標題看不到論述，但那其實是團隊進行政策簡報的慣例，會把發表過的政策中，有相關性、重疊性的政策列在一起。

管碧玲坦言，校安親、青少年專屬空間等這幾項政策，已列於團隊發表過的「社會福利政策」項目中，簡報只是將先前提過的政見回顧、列在一起，「蔣萬安不知道、幕僚也不認真，才會搞錯！」