獨／議員當1年存款暴增千萬遭質疑　邱于軒哽咽：選舉選到沒人性

▲國民黨高雄市議員邱于軒出面澄清自己財產增加原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒近期被台灣基進同選區楊佩樺及李雨蓁指控，當議員一年財產申報存款暴增1014萬，因為確診隔離才剛出來的邱于軒面對《東森新媒體ETtoday》詢問時，情緒激動，略帶哽咽表示，勾起婆婆過世的回應，「自己很覺得對不起公公」，同時怒批根本就是「選舉選到沒人性」。

邱于軒22日下午4點接受《東森新媒體ETtoday》獨家採訪，才剛確診隔離出來的她一臉緊張，頻頻問記者採訪位置應該可以吧！「沒有在公眾聚集」場合，因為她說自己已經被攻擊到怕了，就連穿什麼鞋子也被質疑痛批，讓她真的想不透為何選舉可以選到這麼惡質，已經是「無所不攻擊、無所不抹黑」。

選舉已經選到沒有人性！邱于軒說，「我們出來從政，就是希望讓高雄更好，可是我發現選舉聚焦在一個很奇怪的地方，比方說我的鞋子、我婆婆過去（去世），我們家的傷心事，無謂的抹黑，群起圍攻來獵巫，這些都不是讓高雄更好的公共政策討論，所以我會覺得選到這樣真的很惡質、很惡劣，但我也只能呼籲選民想一想，你需要什麼樣子的候選人，你希望什麼樣子的人幫你去創造下一代更好的環境，這才是從政的本質」。

▲國民黨高雄市議員邱于軒出面澄清自己財產增加原因，情緒相當難過 。（圖／記者吳奕靖攝）

她也質疑對手，「我從來也都沒有看過一句話，是她想要為這個選區做了哪些政策，所以選舉到這樣子，真的比較灰心」，但是話鋒一轉，她哽咽表示，因為想起自己的公公，「讓他老人家重新經歷婆婆離開的那個悲傷，我公公、我們家的情緒都很不好，因為沒有人想要遭遇親人就是離開的痛苦，她們讓我重新回憶了，因為這個時間算是兩年多，這兩三年我們都沒有忘記。」

邱于軒會這麼生氣又傷心，主要是台灣基進高雄市議員候選人楊佩樺及李雨蓁等人揭露張簡正偉經營的「大發食材行」，從邱擔任市議員後得標超過3000萬元；楊佩樺與李雨蓁和21日也到監察院，調閱邱于軒的財產申報後指出，邱于軒上任一年後，財產申報存款暴增1014萬，還有不合理的財產增加，痛批邱「當議員就暴富」，呼籲她要向所有高雄市民解釋清楚。邱于軒一一反駁，財產變動是因為婆婆往生，陸續辦理繼承，存款增加是銀行貸款核撥的現金。