「林智堅侵權」王鴻薇要科管局別裝死　中華大駁斥：沒指誰



▲台北市議員王鴻薇檢舉林智堅中華大學論文抄襲。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳凱力／新竹報導

台北市議員王鴻薇上午爆料，關於前新竹市長林智堅的中華大學論文抄襲案，遭科管局行文要求中華大學說明一案，已收到校方回文，認定林智堅侵權，要求科管局別裝死。下午中華大學也回應王鴻薇爆料表示，校方確實已函覆科管局，但內容中並未指涉何人確定侵權，盼外界勿恣意解讀。

王鴻薇上午召開記者會，痛批林智堅「論文案撤銷學位才剛過一個月，就已經準備重回新竹助選」，對自己侵權國家財產、犯錯硬拗、誠信問題，一點悔過都沒有，一個月就可以裝沒事，並放話林智堅「若有點良知，還是先還國家錢，並接受法律責任，再去看誰要跟你蛇鼠一窩吧！」

▲▼王鴻薇認為，公文中紅框處的意思就是認定林智堅侵權，中華大學澄清，「已函覆科管局，但內容中並未指涉何人確定侵權」。（圖／記者翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇出示中華大學9月5日回函給竹科管理局內容，表示公文中明確說明校方未將內容公開，但計劃參與者擅自公開有所關連的內容，更未告知契約雙方。因此，竹科管理局與中華大學都不知情，不論是拿來發表期刊，或是林智堅拿來發表自己的學位論文，都要負擔應有的責任。認為林智堅確實侵權，竹科管理局要有所行動。

王鴻薇抨擊科管局，抄襲案從她揭露至今，已經超過兩個月，但竹科管理局對外表立場甚少，僅有兩次發函到中華大學，對外界也推辭說要等校方認定。認為科管局對於捍衛國家財產不夠積極，「希望竹科管理局有所自覺，不要再做賤國家權益」。

「竹科管可以再誇張一點」王鴻薇以張善政做標準，「農委會在鏡週刊爆料之後只花了17天就做出結論，讓張善政、宏碁說明」，但竹科管理局從7月5日至今仍繼續裝死，「別說這封中華大學去函已經兩個禮拜了，真的是綠能你不能」。

不過，對於王鴻薇議員的公文解讀，中華大學下午也做出反駁，表示中華大學的確已函覆科管局，但內文中「並未指涉何人確定侵權」，盼外界勿恣意解讀。

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