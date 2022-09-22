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高虹安「連補習都有罪？」　她犀利4點幫回血：我國小就補英文了

▲▼補習班,南陽街。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看戰學歷風波並未真正擊垮高虹安，網紅「四叉貓」（劉宇）再開砲，直指高虹安是靠補習考上台大碩士，根本不是學霸。對此，國民黨台北市議員徐巧芯自爆，從小到大都在補習，更傻眼直呼「從打抄襲失敗改成打補習，簡直繼滴血認親後最大笑話。」

徐巧芯稍早在臉書發文，透露自己從小到大都在補習，國小補英文，國中、高中補數學，「就是一個老蔻口中的填鴨機器，甚至大學的考試如果有考古題，也會在考前背答案。我準備高中學測的時候有去補習，準備轉學考的時候有去補習，考研究所的時候，我也補習了。」

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不僅如此，徐巧芯更自嘲，「我大學指考上師大東亞系，是轉學到政大政治系的，我有罪！我研究所唸了兩個都沒有畢業，現在還不要臉的繼續唸書，我有罪！」

對於側翼吐槽高虹安「補習上台大」一事，徐巧芯搖頭嘆，「已經徹底失心瘋，竟然從打抄襲失敗改成打補習，簡直繼滴血認親後最大笑話，確實是太神了。」

▲徐巧芯自爆，從小補習到大。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

▲徐巧芯自爆，從小補習到大。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

對此，網友們紛紛笑回，「連補習都是一種罪惡」、「補習班要廢了嗎」、「四叉貓跟蔻蔻姐真的絕配耶」、「所以每天胡說八道」、「誰准你們補習上台大的」、「去補習班就只是背考古題嗎？只背考古題就能變學霸？」

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