國考榜首在嘉藥　藥師一階葉鴻掄元

▲嘉南藥理大學葉鴻同學，拿下藥師一階國考狀元，校長李孫榮也親自於21日頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學再出榜首，繼消防公安學程張仲翔，勇取全國專技高考消防設備師榜首後，藥學系不僅以近75％超高通過率刷新藥師國考新紀錄，傲視全國41.23％平均通過率，更由葉鴻同學拿下藥師一階國考狀元，卓越教學成果值得肯定，校長李孫榮也親自於21日頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異表現。

來自桃園的葉鴻同學，深受從事藥品經銷商父親的影響，高中就立志未來要往藥師發展，剛成為藥學系大一新鮮人時，因為需研讀大量英文原文書而感到無法適應，經歷了一段陣痛期；在升三年級後又因國考範圍廣且必須兼顧平日課業，讓葉鴻十分恐慌，但在系主任陳秋蘭的鼓勵與指導下，學會將上課所學的知識舉一反三、向外延伸應用，找到讀書方法後讓葉鴻安心不少。

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相較超過9成通過的藥師二階國考，低於五成通過的一階考試則被視為魔鬼級的試煉，葉鴻與班上同學組成讀書小組，除上課時間外，週末或假日都在圖書館度過。葉鴻表示在準備考試的過程中，有一群相同目標的夥伴一起努力是件令人開心的事，不僅可以分享各自的資源、想法、見解，也會互相鼓勵，在放榜的那一刻，知道夥伴們也都順利闖過這道難關，興奮的心情溢於言表。

嘉藥校長李孫榮表示，該校葉鴻同學藥師國考一階掄元，是嘉藥的榮耀，他以校訓「真實」勉勵葉鴻要認真做事、實在做人，感恩人生的甜美成果之餘，也要勇敢擁抱生命中的挑戰與任務，淬鍊出更好的自己。

李校長也感謝藥學系全體教師的辛勞指導，特別在疫情影響下，全體師生仍不懈怠進行教學與練習，可說十分辛苦，也歸功於教師的付出，才能在藥師國考屢創佳績，今年創下改二階段制度後的歷史新高，讓嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌歷久彌新。