築夢嘉藥綻放光彩　新鮮人闖蕩大學生活

▲嘉南藥理大學於9月4-6日舉辦111學年度新生研習活動，開訓典禮由李孫榮校長主持，期許每位新鮮人在嘉藥築起屬於自己的夢想勇敢前行、綻放光彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於9月4-6日舉辦111學年度新生研習活動，開訓典禮由李孫榮校長主持，以「築夢嘉藥 綻放光彩」的主題歡迎新鮮人加入嘉藥大家庭，期許每位新鮮人在嘉藥築起屬於自己的夢想勇敢前行、綻放光彩。

為期3天的活動包含開訓典禮贈樹、施放天燈、新生茶會、社團博覽會及新鮮人同樂會等陸續展開，校園湧進近3000名新生，展現出大學青春奔放的蓬勃朝氣，另人留下難忘的大學初體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該校傳統的贈樹儀式，由餐旅一甲林尚葦及食品專一忠陳霈瑜代表全體新生從校長手中接下小樹苗，象徵百年樹人、教育傳承，也代表學校邁向國際化。緊接著，由師長施放寫上滿滿祝福天燈，祝福著每一位新生事事如意、學業進步。

來自馬來西亞的王奕琹是中年大學生，原本高中是念商科，但有感於因照顧者對老人照護知識的不足，導致家中長輩的生活品質不盡理想，因此在家人的鼓勵及推薦下，選擇嘉藥高福系就讀。王奕琹表示，相信嘉藥專業能力及理論與實務並重的課程教學，一定能學到更多老人預防照顧的知識，畢業後能幫助更多銀髮族有完善的老年生活。

首屆復招的五專生，就吸引同樣是嘉藥食品科畢業的父母把小孩送回自己的母校就讀，就讀食品科的黃巧雲及黃佳芸，爸媽分別是75級及78級的畢業生，一聽到母校復招五專就回想起當初在嘉藥念書的種種，非常肯定嘉藥用心的辦學理念，堅決要把孩子送進嘉藥就讀。

校長李孫榮特別勉勵嘉藥新鮮人，在人生學習的黃金時期裡，除了學習專業知識、培養一技之長外，也別忘了訓練自己獨立思考、學習解決問題，透過經驗的累積，加強自己的自信心，成為獨當一面的人才。最後，祝福大家 快樂學習，築夢踏實。