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考證照奪榜首！吳明勇曾是高考公務員　重讀物治系背後有洋蔥

▲吳明勇學業、家庭、工作三頭忙碌，但以無比的毅力，完成學業，更在專業證照考試拿下全國榜首。（圖／慈濟大學提供）

吳明勇學業、家庭、工作三頭忙碌，但以無比的毅力，完成學業，更在專業證照考試拿下全國榜首。（圖／慈濟大學提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年第二次專門職業及技術人員高等考試於9月12日放榜，慈濟大學物理治療系應屆畢業生，共有22人通過物理治療師的證照考試，及格率59.46%，遠高於全國平均值28.54%，其中應屆畢業生吳明勇更是奪得榜首，吳明勇十分珍惜讀書的機會，在學期間大一到大三皆獲「書卷獎」，畢業時獲得智育成績優良獎。

吳明勇，吳明勇18歲念台大地理系，32歲重考上慈大物治系，他曾是高考及格的公務人員，但孩子「米米」出生不久後被診斷罹患肌肉萎縮症，有肌肉無力，動作受限等症狀，為此孩子他毅然辭去公務員全心照顧。小孩就醫時醫師說的話，他常一知半解，因此決定要再念一次大學，希望以自己的力量幫助小孩。大學四年半工半讀，他還是一個八歲小孩的爸爸，學業，家庭，工作三頭忙碌，但他以無比的毅力，完成學業。此次專業證照考試拿下全國榜首，連師長們都不禁讚嘆“真是厲害！＂

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吳明勇感謝慈濟大學提供好的教學的環境也給予他許多資助，包括揚帆起航的獎學金、弱勢助學獎學金，提供很多工讀和做研究的機會，讓他順利完成學業。在學期間，除了課業及家庭外，他也會利用課餘期間參加服務性社團或活動，如：社區長者服務活動、見晴營隊等等。另外，即使生活再忙碌也要保持良好的運動習慣，因為運動這件事對一位物理治療師或者念書來講都是蠻重要的。

▲吳明勇學業、家庭、工作三頭忙碌，但以無比的毅力，完成學業，更在專業證照考試拿下全國榜首。（圖／慈濟大學提供）

專業證照考試拿下全國榜首，連師長們都不禁讚嘆「真是厲害」。

明勇也不藏私的分享了他準備國考的經驗，他認爲最重要的就是上課要專心、課後要復習，不斷累積自己的基礎知識，大四實習時，透過跟病人的互動及病人的治療，讓自己在學校的學東西得到驗證，學習到的經驗也會讓記憶更深刻。最後衝刺階段，再把過去學到好好的重新複習一下，其實不需要額外花多錢補習，就已經可以達到很好的效果。

吳明勇也感謝，在慈濟醫院實習時臨床教師們的教導，國考成績可以有好的表現，臨床教師們功不可沒。

黃千惠主任表示，慈大物治系採小班教學，重視實作，「用心、認真」是系上老師共同特點，對學生的教學與實作考核嚴謹確實，再加上一整年的臨床實習，學生可以將理論與實務充分結合，也讓慈大物治系學生的養成更扎實。學生畢業後可參加物理治療師的國家證照考試，而慈大物治系自創校以來，每年的證照通過率皆高於全國及格率二倍以上，也讓慈大物治系校友就業更有保障。

慈濟大學醫學院陳宗鷹院長表示，對於學生表現與有榮焉，慈濟大學的醫學教育強調專業與人文並重，20多年來培育了許多人才投入偏鄉服務，學生們除了有專業技能外，更重要的是能秉持"感恩、尊重、愛"的態度服務人群。
 

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