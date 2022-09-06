2022年國家護理師專技高考　中華醫大應屆畢業生蘇豈玉榮登榜首

▲中華醫大護理系應屆畢業生蘇豈玉（右一）在考選部甫放榜的國家護理師專技高考榮登榜首，孫逸民校長、謝政蓉院長、導師周家怡、系主任蔡富棉（右二起）親自送花貼榮譽榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

考選部2022年國家護理師專技高考放榜，中華事科技大學五專護理科應屆畢業生蘇豈玉榮登全國榜首，蘇豈玉返校感謝學校和系上老師的培育，校長孫逸民為蘇豈玉的優秀表現大讚是華醫之光。

考選部2022年國家護理師專技高等考試日前放榜，拿下全國最高分、排名榜首的是今年6月甫從中華醫大五專部護理科畢業的蘇豈玉，她在這次護理師國考，平均成績超過90分，居全國6018位新科護理師之首。

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護理系系主任蔡富棉表示，今年護理師專技高考，題型變化多，考生普遍反應題目偏難，甚至也有一說是近7年最難的，全國平均錄取率只有45.31%，蘇豈玉卻考出總分452.5分，平均90.5的高分，在6千多位錄取的考生中名列榜首，相當優秀與難能可貴，更可見她在備考時間的投入與用心，對國考各科目有非常紮實的學習。

考出全國護理師高考榜首的好成績，蘇豈玉除了在第一時間和家人分享喜悅，並透過電話把好消息告訴班導和系上老師，更在6日親自返校向導師周家怡、系主任蔡富棉等師長親自致謝，感謝師長們過去5年來的教學與輔導，並在國考準備過程中不時鼓勵及安排複習課、模擬考，讓她加深學習印象，考出好成績。

台南市永仁國中畢業的蘇豈玉，五專入學時讀的是食品營養科，後來發現自己的興趣在護理，家人也鼓勵她朝興趣升學，一下時參加校內轉科到護理就讀，因為比其他同學慢了一學期到護理科，好強的她加倍用功努力，二年級開始到畢業，都以優異的學業成績在班上名列前茅。

蘇豈玉表示，榜首是一個榮耀，但未來能將所學的護理知識和專業技能幫助病患，也可以照顧好身邊的家人朋友們的健康，是她時時提醒自己及持續要努力的。現階段會繼續完成二技的學位，畢業後再思考直接進入醫療臨床工作或是讀研究所。

蘇豈玉也分享護理師國考的經驗提醒學弟妹，一定要對國考各科的課業學習認真投入、提早做準備，學校上完的課程回家後一定要複習加深印象。此外，寫出自己的讀書計畫，畢業前最後一年至少每天看國考科目數小時的書，讀書一定要理解，有理解很多科目都可以融會貫通，越讀越有效率。

護理學院院長謝政蓉表示，華醫護理科系護理師國考，有出色表現者不少，像是校友王昭淳是2002年護理師全國榜首、謝欣蓓是2006年護理師全國第2名（榜眼）、陳臻雨2017年護理師全國第3、黃文和2017年全國第5、方紹安2021年全國第五、2022年蘇豈玉全國榜首，其他在百名之內也不乏其人，表現可圈可點。