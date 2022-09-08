嘉藥快閃慶中秋　國際生月餅柚子首體驗

▲中秋月圓人團圓，嘉南藥理大學國際事務處為讓留在台灣，無法與家人團聚的國際生，準備近2百顆柚子及月餅分贈這些離鄉背井來讀書的學生，體驗台灣中秋過節文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋月圓人團圓，嘉南藥理大學國際事務處為讓留在台灣，無法與家人團聚的國際生也感受佳節溫暖，特別準備近2百顆柚子及月餅分贈這些離鄉背井來讀書的學生，體驗台灣中秋的過節文化外，也分享在地濃濃人情味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

春節、端午及中秋是台灣三大節慶，中秋節更是闔家團圓的節日，對身處台灣的外國學生來說，可能因為疫情或剛成為大學新鮮人而無法返國團圓，因此嘉藥國際事務處為讓這群初次來台灣的國際越南學生瞭解在地文化，體驗傳統台灣過中秋節的氣氛，特別舉辦「中秋快閃活動」，每位同學都可以獲得學校準備台南麻豆的柚子，現場還準備了不同的台式月餅供學生挑選，參與活動的同學則分享了自己國家的節慶方式，現場笑聲滿滿。

就讀資管系的河芳英表示，在越南中秋同樣是年度最重要的節日之一，也可以視為兒童節，對大人、小孩來說是很快樂的盛事。在她小時候中秋節會和街坊鄰居的小朋友一起提燈籠、逛街賞月、分享月餅，今年是第一次在台灣度過中秋節，原本以為不會有過節的感覺，沒想到在台灣也能過節，還能吃到月餅、剝柚子，也謝謝學校準備中秋節體驗活動，讓人在異鄉的他覺得很溫暖。

嘉藥國際處處長林怡君表示，中秋節後緊接的就是開學，很多國際學生因疫情因素來在台灣或因疫情關係提早返校，導致錯過了與家人團聚度過中秋節，為了讓這些學生感受到團圓的溫暖，也聯繫同學間的友誼，希望透過道地的麻豆柚子等中秋禮品，特別送上的，讓同學感受滿滿祝福，也能有如在家鄉過節的感覺，在同一顆圓滿的月亮下，千里共嬋娟。