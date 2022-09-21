收到防空避難警報怎麼辦？　柯文哲示範標準動作：就這樣趴！

▲柯文哲示範防空避難動作。（圖／翻攝柯文哲臉書）



政治中心／台北報導

9月21日是台灣的國家防災日，為演練救災作業程序，內政部另推動防災週宣導活動、全國防空警報系統發布、電視頻道播放重大災害緊急訊息等等，台北市長柯文哲今也在臉書貼出防空避難動作，姿勢符合：採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳、嘴巴微張等5要訣，動作標準，也讓不少網友讚專業。

今天是九二一大地震23周年，各地都展開防空與震災複合式疏散避難演練。柯文哲也在臉書貼出一張「趴地照」示範防空避難動作，要民眾「就這樣趴！」，而防空避難動作5要訣包含：採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳、嘴巴微張等，柯文哲的標準動作，也讓支持者大讚，「看阿北趴怎麼有種可愛感」、「台灣大概沒有幾個政治首長敢不計形象的做各種示範！」

而除了防空演練外，今還有震災疏散避難演練，北市議員汪志冰建議，地震發生最需要受保護的就是頭頸部，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給小一新生，且依據回饋不斷改版設計，最近新學期推出第三代的「啾啾防災頭套」，增加聽覺的聲音元素，在受困時按壓會發出啾啾聲透過聲音自救，再次強化了頭套的功能。

汪志冰指出，教育局應盡快編列預算採購，並參考新北市多年的經驗，將不足之處一次補齊，不僅能保護孩童安危、提升防災教育知識，更重要的是讓家長放心。

對此，柯文哲21日上午視察防空及震災複合式災害疏散避難演練時回應，理性務實科學，他們之前也有考慮過，替每個學生買一個頭套，但如果第一年買給學生，接下來每年都得要買，否則會遇到壞掉、丟掉的問題。

而柯文哲也質疑保護效果，「你要是送鋼盔還差不多，那個頭套戴著⋯我們內部評估，（戴頭套）一點保護作用也沒有。」所以後來基於理性務實科學，就以隨手可拿的書包，並訓練學生頂著書包在頭上，且還不可直接壓到頭部，「所以理性務實科學，我們不會做那種很豪華的展示，要確實可行，這才是我們考量，頭套在內部討論後就沒採用了。」