北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：灌水悠遊卡業績

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北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：剝奪長輩福利灌水悠遊卡業績

▲▼台北市議員許淑華市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府明年將發放重陽敬老禮金，考量財政平衡，每人發放金額約1200元，預算約6.22億元。但市府另編330萬行政作業費，研擬比照現行敬老儲值金，以悠遊卡靠卡方式發送，遭藍、綠議員反對，質疑獨厚悠遊卡公司，決議將預算連同作業費一併暫擱。對此，北市社會局表示，發放方式仍未決定，還在研議中。

依台北市重陽敬老禮金致送自治條例，敬老禮金規劃由市政府於每年重陽節前以轉帳方式匯入受領人指定郵局、市庫代理金融機構帳戶、敬老卡或悠遊付帳戶。但必要時得由市政府指派專人發給。

許淑華表示，請柯文哲別再剝奪長輩福利，只為灌水悠遊卡業績，去年將發給長輩的重陽敬老金，強迫儲值悠遊卡時她就強烈反對，因為許多長輩並不習慣使用悠遊卡，柯市長卻為了灌水悠遊卡的慘澹業績，硬是執行，還額外編幾百萬給悠遊卡建置系統。

許淑華說，事實證明，悠遊卡發放敬老金的效率低落。過去以現金發放的達成率，遠高於去年改用悠遊卡。悠遊卡沒有提高發放效率，反而剝奪有數位落差的長輩領取重陽敬老金的機會。

另外，捨棄免費超商通路，持續讓悠遊卡收取高額行政費用。繼去年拒絕超商免收258萬手續費的超優惠條件，柯市長堅持給悠遊卡公司幾百萬，發放敬老金，今年悠遊卡公司又再收取幾百萬系統使用費，這筆錢又要台北市民買單。

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