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新北發「防災頭套」北市用書包挨轟　柯文哲：我們不做豪華展示

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

921國家防災日前夕，台灣東部地區接連發生地震，甚至有大小餘震多達百餘個，國民黨台北市議員汪志冰表示，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給小一新生，反觀台北市2018年試辦後無下文。對此，台北市長柯文哲回應，內部評估過戴頭套沒有保護作用，「我們不會做那種豪華展示」。

汪志冰表示，地震發生最需要受保護的就是頭頸部，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給小一新生，且依據回饋不斷改版設計，最近新學期推出第三代的「啾啾防災頭套」，增加聽覺的聲音元素，在受困時按壓會發出啾啾聲透過聲音自救，再次強化了頭套的功能。

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

汪志冰指出，反觀目前台北市個別學校有採購頭套，是靠家長捐贈或由家長會籌措贊助，教育局雖於2018年曾試辦，在未參考家長意見下，僅依各校回報的反饋表示非必要，就改推廣以隨手可得的物品，例如課本、書包、桌墊等護頭，此政策宛如時空背景還在國共內戰時期，一頂防災頭套成本也不過百來元，對照當前教育局如火如荼推動一生一平板的政策著實顯得格外諷刺。

汪志冰建議，教育局應盡快編列預算採購，並參考新北市多年的經驗，將不足之處一次補齊，不僅能保護孩童安危、提升防災教育知識，更重要的是讓家長放心。

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲21日上午視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，針對汪志冰說新北市編列預算買「防災頭套」，但台北市卻取消一事，柯文哲表示，理性務實科學，他們之前也有考慮過，替每個學生買一個頭套，但如果第一年買給學生，接下來每年都得要買，否則會遇到壞掉、丟掉的問題。

而柯文哲也質疑保護效果，「你要是送鋼盔還差不多，那個頭套戴著⋯我們內部評估，（戴頭套）一點保護作用也沒有。」所以後來基於理性務實科學，就以隨手可拿的書包，並訓練學生頂著書包在頭上，且還不可直接壓到頭部，「所以理性務實科學，我們不會做那種很豪華的展示，要確實可行，這才是我們考量，頭套在內部討論後就沒採用了。」

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

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