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高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安昨天回應博士論文涉抄爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻根本是事後加工。對此，民進黨發言人黃彩玲表示，高虹安從美國辛辛那提大學畢業4年後，還在修改論文內容，分明就是心虛的表現，這難道就是傳說中的偷吃還記得擦嘴嗎？

高虹安昨天大動作舉行記者會，澄清自己絕無抄襲，博士論文可被檢驗，且被指控抄襲的資策會論文她是第一作者，也有引註資策會的論文來源，然而，週刊後爆出高虹安論文在今年9月17日凌晨2點33分有進行修改，偷偷把抄襲資策會合著論文的部分，加入到參考文獻，不只如此，在謝詞部分，原本也沒有註明此博論是源自於資策會的科專計畫，但修改版也補上相關的敘述。

黃彩玲今天表示，網路筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年9月開始，在他的臉書多次針對高虹安的博士論文提出質疑，並指出有抄襲之嫌，高虹安在今年8月26日，到台北地檢署對翁達瑞提起告訴，對此，不禁讓人質疑，已經進入司法程序的論文，還可以加工嗎？沒有偽造嫌疑嗎？

黃彩玲說到，高虹安拿國家補助赴美，藉機攻讀博士學位，但據媒體報導，早在畢業半年前，她就密集為自己的下一步鋪路，私下和民間企業簽了聘用合約，這種過河拆橋，把國家當工具人的候選人，有可能為人民盡心服務嗎？

黃彩玲強調，高虹安自詡台大畢業，看不起中華大學夜間部的言論，才是真的選舉選到沒人性，本該為民發聲的民意代表，卻如此傲慢，難道還能奢望當市長會同理市民需求嗎？相信有智慧的新竹市民，都看在眼裡。

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