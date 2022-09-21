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童文薰揭蔣、陳、黃都在幫蔡英文賺錢　拋六大政見「拆除海霸王」

▲童文薰競選總部開幕，並批蔣萬安、陳時中、黃珊珊都不敢拆海霸王。（圖／記者蘇晏男攝）

▲童文薰揭蔣萬安簽字同意海霸王用地改為商業用地。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文家族「正中企業」與海霸王的爭議，律師、無黨籍台北市長候選人童文薰今（21日）指控，海霸王用地原為軍事用地，但蔡家60年來占用該地賺超過60億元，而2020年台北市府通過更改為商業用地，當時連國民黨立委蔣萬安都出席內政部會議並簽名，批評台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊都不敢拆海霸王，不管什麼顏色，都是一家人、都是權貴，把我們當賤民。

童文薰21日在信義路二段的競選總部正式開幕，她拋出六大政見，第一、「市政主權在民 還權於民 還錢於民」：實現公平正義，拆除海霸王，還我二號公園；第二、「把錢想出來 務實做起來 創造台北百億商機 無限大機會」：花博＋松機國際藝術品拍賣特區；第三、「首都孩子首都養」：0到6歲首都幫你養、幼兒園與國小雙語教育。

第四、「台北天天在家吃晚餐」：台北成家、台北創業一站式共生宅，盤點公有閒置地，社會機能宅只租不售；第五、「女力站起來 不用蠟燭兩頭燒」：移開女性肩頭壓力，公托日照充足、開放家庭幫傭申請，市府帶頭，增加女性一級主管比例；第六、「台北不老只回春」：落實危老都更，美化市容、拆除老舊陸橋、增設要道商用天橋。

針對第一點，童文薰說明，海霸王60年來佔用二號公園上的軍事用地，蔡英文與她的家人拿美金操作土地投資、海外投資，賺了不只60億，現在民眾黨、國民黨聯手再送蔡英文與她的家人超過60億的利益，這些錢可以讓每個台北市的家庭買一台最高級的吸塵器再送一台掃地機器人。

童文薰進一步指出，蔡英文家有一塊地，設了一家公司「正中企業」來持有這塊地，而這塊地在二號公園上面，土地的地目是「中央各軍事學校同學會館軍事用地」，這個情況從1965年至今都一樣，但60年來蔡家有辦法在這塊地上開餐廳、飯店，賺超過60億元，而這是蔣介石給的權力。

童文薰說，2020年趁著疫情，台北市柯文哲跟時任副市長黃珊珊把這塊地通過成商業區，而此案須經內政部同意，並由內政部長徐國勇通過。陳時中、黃珊珊都不敢拆海霸王，那剩下會拆海霸王的應該是蔣萬安，結果內政部會議紀錄裡，徐國勇雖沒有出席，但蔣萬安有出席並簽名，因為他是中山、大同區立委，「我要問蔣萬安」，為何放水護航蔡英文？

童文薰表示，蔡英文拿《檔案法》沒收國民黨所有黨產，但蔣萬安不但沒意見，還幫蔡英文家這塊由蔣介石通過的軍事用地，簽同意讓它變成商業區，「你們蔣家都是在為蔡家服務是不是？」所以蔣萬安當選無法對付蔡英文政權，所以三黨都沒有骨氣，不管什麼顏色，都是一家人、都是權貴，把我們當賤民。

▼童文薰揭「三黨共犯結構」。（圖／記者蘇晏男攝）

▼童文薰揭競選總部開幕，並批蔣萬安、陳時中、黃珊珊都不敢拆海霸王。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼童文薰競選總部開幕，並批蔣萬安、陳時中、黃珊珊都不敢拆海霸王。（圖／記者蘇晏男攝）

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