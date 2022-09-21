國民黨團告發陳時中瀆職　林靜儀嗆藍鬼打牆

▲民進黨立委林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

疫苗採購議題成為台北市長選戰攻防焦點，國民黨立委李德維、洪孟楷等人21日上午至地檢署告發民進黨台北市長參選人陳時中瀆職，陳回應，「到底是誰瀆職，大家到法院可以見一下真章啦」；民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則說，合約有一定的保密性是全世界的通則，能夠採購的整個條件都讓大家了解了，國民黨現在不斷鬼打牆，不要一下說太便宜，一下說太貴，一下說買太少，一下又說買太慢。

國民黨台北市長參選人蔣萬安上周預告將至監察院告發陳時中，多名國民黨立委今天至台北地檢署，就疫苗採購合約封存爭議，告發前防疫指揮官陳時中瀆職，國民黨黨團書記長李德維表示，去年5月疫情爆發後，很多民間團體、企業當時都想協助買疫苗，衛福部卻遲遲沒有動作，這是不是有瀆職的嫌疑，大家都非常關切。

對此，林靜儀今天在黨團記者會回應，每個國家在採購疫苗的價格，因為疫苗到貨時間、條約內容、相關數量都會有所不同，就像去大賣場或便利商店買飲料價格會不一樣，各個藥廠載明了保密項目，陳時中早就說過，違反約定揭露了可能導致買不到疫苗，國民黨是明知仍不斷炒作此事，其心何在？且去年就成立調閱小組讓委員們可以去看，到現在已經9個月了，現在出來說陳瀆職，當初是怎麼看的？

▼國民黨立委告發陳時中瀆職。（圖／記者劉昌松攝）