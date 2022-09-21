國民黨團告發陳時中瀆職　控擋疫苗視國人生命如兒戲

▲國民黨立委葉毓蘭(左起)、書記長李德維、副書記長洪孟楷告發陳時中涉嫌瀆職。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院國民黨團21日上午到台北地檢署按鈴遞狀，告發民進黨台北市長參選人陳時中，立委指控，陳在衛福部長任內，沒有提前部署買疫苗，還阻擋民間採購，如今傳出疫苗採購有高達70億元價差，至今採購文件都列為機密，將政黨利益凌駕於全民利益之上，視全國人民健康與生命安全為兒戲，希望透過司法單位調查，還原採購真相。

國民黨團書記長李德維表示，全民非常關心疫苗採購，到底當時發生什麼問題？很多民間團體當時都想協助，可衛福部為何遲遲沒有動作？針對相關公文、合約被歸類為機密，封存30年，蔣萬安委員曾在衛環委員會提出，合約有除外條款，1個是司法單位，1個是立法院，但陳時中並沒有提供未塗黑的資料，所以要提出瀆職告發。

副書記長洪孟楷指出，過去疫情嚴峻的時候沒辦法超前佈署，甚至民間企業要買疫苗，都被持續擋住，直到和蔡英文總統見面之後，才火速放行，這不是行政怠惰是什麼？立法院4次都不分朝野，以最快速度核准8400億元給行政單位做疫情使用，但在疫苗採購卻沒有做好充分準備。

立法委員葉毓蘭表示：「我們有聯合國反貪腐公約的施行法，根據施行法規定，官員要受到公開透明的監督，陳時中在擔任防疫指揮中心指揮官，坐擁8400億的防疫預算，但在疫苗、快篩採購上，有什麼不可接受立法監督，這些應該接受人民檢驗的資料都應該攤在陽光下，既然他們要躲躲藏藏，我們只好付諸司法，讓法官讓檢察官好好的詳細調閱這些資料。」