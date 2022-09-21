林佳龍批侯友宜「無心無力」　侯辦嗆「麥呼龍」：看看4年前的自己

▲林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

《天下雜誌》公布2022年縣市長施政滿意度，其中，新北市長侯友宜為第9名；民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯無力又分心，當然會退步，新北需要大翻新。對此，侯友宜選舉辦公室回應，林佳龍又在掩耳盜鈴，根本無視於自己過去在台中市長任內，滿意度幾乎都是倒數。

林佳龍今天批評新北在退步。侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，林佳龍又在掩耳盜鈴，根本無視於自己過去在台中市長任內，滿意度幾乎都是倒數。

陳柏翰指出，同樣是天下雜誌的調查，林佳龍在2015年至2018年間，台中市長任內的個人施政滿意度，始終在16名到18名的末段班間徘徊，2017、2018（扣除台南、高雄代理）年，甚至連拿2年六都最後，根本就是「滿意度低到連退步的空間都沒有」。

陳柏翰說，侯友宜是副總統賴清德認證過的「五星」市長，反到林佳龍不論是過去在台中市政「無心」表現，以及只想選台北「無心」選新北，都一再證明林佳龍無心認真對待新北市民。

「市民仍然認同市府團隊的努力」，陳柏翰強調，新北市有400萬人，每人的平均預算是六都中最低，但在維持地方繁榮、注重環境保護、市長的施政滿意、弱勢扶助、以及關心下一代教育等感受度、市民滿意度的排名都是六都第一或第二。

陳柏翰表示，相信每一份調查的結果，都是市民感受的忠實反映，更是每一個縣市政府施政的重要參考。但林佳龍無視於新北市所面臨的客觀條件困境，甚至選擇性遺忘，自己在台中市長任內滿意度倒數，也難怪其發言人不敢在競總開記者會，就怕回力鏢打到4年前的林佳龍。

