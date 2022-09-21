「幼稚園上BBS是童話」　沈慧虹喊話高虹安：別成女版柯文哲

▲沈慧虹表示，高虹安自大狂妄的言論已經傷害新竹市民的心，呼籲她，不要成為女版柯文哲。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（21）日參訪失智服務據點，針對高虹安昨日批評中華大學夜間部，更被網友翻出過往說幼稚園就會用數據機都是假。沈慧虹表示，高虹安自大狂妄的言論已經傷害新竹市民的心，讓許多努力打拚的人都受到打擊，她也向高虹安呼籲，每個人的出生背景條件都不同，但最重要的是要對過去的自己誠實，也要對市民朋友誠實，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲。

針對昨日高虹安自允是北一女、台大畢業，並聲稱「不是中華大學夜間部」等言論，並在凌晨緊急發出道歉聲明，沈慧虹表示，高虹安無論過往塔綠班的發言，或是現在的學歷歧視，事實上這種自大狂妄、學歷歧視的言論都嚴重傷害新竹市民、許多人的心。

沈慧虹表示，教育是學習面對問題、面對世界的重要過程，目的是讓自己更好，同時在有能力之後，應該同理他人、反饋於社會，而不是成為歧視別人的資本，高虹安的言論已經讓很多努力打拚的人受到打擊。

沈慧虹表示，非常感謝父母親讓自己有機會受教育、對更多人好，而在從事公共事務多年的工作歷程中，自己也始終期許要做一個有溫度、同理心的人，看見他人需求，尤其母親從小提醒自己「要對人好」，也希望每個人都有這樣的體貼與同理心。

針對週刊指出高虹安在凌晨時「二手加工」，偷偷修改論文引註及謝詞，沈慧虹表示，高虹安昨天在記者會上，理直氣壯說致謝中有提及三位共同作者、經濟部與資策會，參考文獻中也有列上期刊論文，沒想到都是動過手腳，呼籲高虹安應該向選民好好解釋來龍去脈，解釋清楚到底是誰竄改她的論文定稿，不要綁架校方騙選民。

針對高虹安過去自述幼稚園就會用56K數據機上BBS站，但有網友發現那個年代數據機根本還沒出現？沈慧虹表示，這是一個童話故事，不是真實的事情，還沒發明的東西卻被講成真實發生，大家都很疑惑不解；沈慧虹說，政治人物做什麼事都會留下痕跡，但最重要的是對過去的自己誠實，也要對市民朋友誠實，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲，這對政治工作者絕非好事。

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