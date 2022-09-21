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高虹安為戰學歷道歉！柯文哲先讚「好的文化」　再嗆蔡英文要反省

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨籍新竹市長參選人高虹安陷論文抄襲風波，20日召開記者會澄清，卻因「戰學歷」發言引起熱議，使高虹安21日拍影片道歉。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲先是針對高虹安道歉稱讚「好的文化」，隨後又批評民進黨一條龍公式，要總統蔡英文自我反省，「你（蔡英文）今天所做的，跟2016年承諾相同嗎？」

柯文哲21日上午到大直高中視察國家防災日防空、震災複合式災害疏散避難演練，會後接受媒體訪問。針對高虹安論文事件打擊到中華大學夜間部，柯文哲回應，高虹安已經出來道歉了，吃飯有時都會咬到舌頭，「我們從來都是這樣，這是我們好的文化，該講就講，如果有做錯就認錯道歉，不會死不認錯或拗到底。」

柯文哲認為，這是比較正確、比較好的政治文化，「講我們該講的，如果真的做錯、講錯了，就承認並下次道歉、改進就好。」

▲▼柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

媒體追問，怎麼看待高虹安論文被爆有「二次加工」？柯文哲說，自己想了一下，「參考文獻加一個⋯通常是如果怕人家知道，就要把參考文獻拿掉，怕人家去連結，問心無愧就會因引用沒放上去才補進去，所以參考文獻加一條，反而是一種『我問心無愧』、『不怕別人知道就寫清楚一點』。」

話鋒一轉，柯文哲開始批評，大家都曉得有典型的一條龍公式，早上6點先發文，早上8點網路1450就湧上，上午10時30分民進黨新竹市長參選人沈慧虹出來開記者會，晚上還有名嘴等，「我要敬告民進黨，不要用名嘴治國，用名嘴治國跟網軍治國，遲早會遭到報應。」

柯文哲質疑，「黨政軍退出媒體是哪個政黨主張的？有控制媒體控制成這樣嗎？完全是媒體為這個政黨所用，我希望蔡總統自己反省看看，2016年我們都是支持你的，你今天所做的跟2016年承諾相同嗎？」

隨後柯文哲就轉過身與校方拍照，準備離開時遇到大批學生在2、3樓揮手再見，柯文哲也抬頭向學生們揮手；此時又有大批學生湧上前要求拍照合影、簽名，才讓柯文哲從原本憤怒批評民進黨的情緒緩和下來，滿臉笑容地一一答應學生要求。

▼柯文哲遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

▲▼柯文哲到大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲到大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲到大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲到大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲到大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，遇到學生要求合影、握手與簽名。（圖／記者袁茵攝）

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