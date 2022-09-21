黃珊珊：出國玩免隔離、回來要隔離「對國人不公平」

記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受媒體專訪時，防疫至今有太多政治考量，執政者可能想把境管當籌碼，但該開放就開放，不要變成政治操作。黃珊珊21日受訪時說，現在台灣內部情況也不比國外輕了，該怎麼做就怎麼做，「如果想要出去玩，到日本不用被隔離但回來要被隔離，這件事情對國人來說很不公平」。

▲黃珊珊21日舉行「永續台北」政策記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊說，如果台灣的疫情跟全世界疫情做比較，台灣目前為止國內還是有疫情發展，但對國際來說，「可能國外的人對台灣的威脅還沒有國內大，也就是說以前我們封鎖國境是因為國外疫情比台灣內部嚴重，現在台灣內部情況也不比國外輕了」。

黃珊珊說，重點在於，如果全世界只剩下台灣還有中國大陸還有幾個特殊國家沒有開放，那就不是真正的科學了，「依照科學的話，就應該該怎麼做就怎麼做」，拖到那個時間當然是離選舉越來越近。

「對於民眾來說，目前為止相信很多民眾，如果想要出去玩，到日本不用被隔離但回來要被隔離，這件事情對國人來說很不公平。」黃珊珊強調，重點是科學，不要當成政治操作的工具，是指用開放國境這種科學的事情，去做可能對選舉的干預，我覺得這部分不應該。

另外，關於國民黨去告陳時中瀆職，黃珊珊說，疫苗的數字到現在還是個謎，如果要封存30年，現在去告還是機密的部分，不知道怎麼做相關程序。但是，事實如果進入提告階段，檢方就要好好調查，提告是人民權利，會不會成立還是要經過法院，尊重法院的調查。