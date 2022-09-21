人妻很會玩！吃人夫「戰遍工地、摩鐵」拍片　車震被親友團抓包G了

▲嘉義一名人夫偷吃已婚小三，2人激情地點遍布公司、工地、摩鐵等處。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台南報導

嘉義一名人夫與已婚小三多次發生性行為，地點遍布公司辦公室樓上、工地、摩鐵、工業區偏僻處，還大玩車震，某次遭小三親友當場抓包，通知正宮前來處理，姦情這才曝光！正宮心碎向小三提告求償百萬，日前法院判小三應賠償正宮40萬元確定。

正宮主張，丈夫時常到小三所任職的加油站加油，小三進而對丈夫產生好感，甚至假借要感謝丈夫替她兒子介紹工作的名義，主動約丈夫出門，之後多次利用下班或有空時，與丈夫相約工地、偏僻處、摩鐵進行雙人運動，時常同遊嘉義縣市，並到各大賣場採買、逛街，宛如實質夫妻一般。

正宮指出，小三的丈夫2019年4月21日帶了大票親友，趁丈夫與小三在工業區附近隱蔽處交歡時，抓姦抓個正著，親友團氣憤砸車，並同步通知她到場處理，雙方前往警局排解糾紛並簽下和解書，她這才知道丈夫早已出軌1年多，2人性行為遍及各地，還會錄下性愛影片、照片，令她大受打擊。

正宮指控，經歷這起事件後，小三仍不知收斂，竟在丈夫公司附近租一間小套房，持續這段不倫戀，面對她打電話質問，還嗆聲，「被幹一年多老娘也爽」、「很愛人夫，當初人夫也有承諾會好好處理（意指會與正宮離婚）」，顯然毫無悔意，決定向小三提告求償100萬元。

▲小三否認與人夫發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小三則辯稱，人夫只是她兒子的上司，2人被抓姦當天只是商討清償借款事宜，雙方衣著完整，並沒有發生性關係，而正宮提出的錄音檔內容都是正宮與人夫事後單方面的質問，她只是被動回答，無從證明她與人夫有共同出遊、親密行為。

人夫則供稱，與小三於2018年至2020年間有發生不正常關係，頻率約一星期2至3次，大部分是在小三的車上，也有在辦公室樓上、摩鐵，被抓包當天2人剛完事，小三的孩子就到場，後來雙方有簽下和解書，這件事後2人還交往了很長一段時間。

嘉義地方法院勘驗各項事證後，不採信小三的說詞，判小三應賠償正宮40萬元，案經上訴台南高分院遭駁回，全案確定。而小三也在姦情曝光後，與其丈夫離婚。