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社會 社會焦點 保障人權

人夫揪幫傭「車上壞壞25次」　露骨錄音曝：鬆鬆讓它爽快

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲人夫與家裡幫傭發生婚外情，行車紀錄器錄下2人露骨對話。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者黃資真／台南報導

台南一名人妻與丈夫結婚超過半世紀，沒想到卻發現丈夫與小三在車上聊天內容超鹹濕，懷疑2人車震至少25次，怒向小三求償60萬元。法官認為，沒有實質證據證明2人有性行為，但露骨對話顯然已逾越普通朋友關係，判賠10萬元。

人妻小香（化名）指控，與丈夫阿章（化名）結婚51年來，育有3名事業有成的子女，生活原本幸福美滿，小三卻在去年間認識阿章後，對他糾纏不清，還經常開車出遊、約會。

小香提出行車紀錄器錄音，證明2人在車上發生關係一共25次，縱使未有性行為，2人經常用「弟弟」、「妹妹」對話，其意思為男女的性器官，控訴小三造成她的婚姻破裂，提告求償60萬元。

小三稱，她受雇於阿章底下，幫忙做家務煮飯等居家照顧事宜，阿章本來就是個愛幽默、嘴賤的人，為了工作之融洽，自己才勉為配合，且她已超過60歲，阿章也70多歲了，沒什麼好拒絕、見怪的。反駁小香根本沒親眼抓姦，也沒錄下2人愛愛的聲音，就無中生有羅織罪名，讓她難以接受。

法官檢閱錄音檔，其中阿章說「鬆鬆讓它爽快喔！」，小三回「阿你真的~你真很厲害…跟你的弟弟一樣厲害…」，阿章又說「你看！你來了弟弟都很高興呢！」，小三再回「真的喔！妹妹也是一樣，妹妹看到你很開心」；雖然對話露骨煽情充滿性暗示，但音檔提及當時正在開車，仍不足證明2人已發生過關係。

不過，法官根據阿章與小三的對話內容，有調情、性行為情節之描述，已逾越正常男女朋友之關係，判賠10萬元為適當。

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