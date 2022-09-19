小三送人夫「外遇專用手機」　簡訊大聊姿勢...2人要賠正宮40萬

▲小三為了偷情方便，幫人夫準備了外遇專用手機。（示意圖／CC0）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名戴姓女子和孫姓人夫發生不倫戀，戴女還幫孫男準備了「外遇專用手機」，兩人透過LINE大膽互傳「你這麼愛從後面，你會比較敏感？」、「從後面好像很容易就會出來」的鹹濕簡訊，郭姓正宮發現後，戴女簽下切結書允諾和人夫不再往來，否則願賠償500萬元，不料，戴女和孫男私下仍藕斷絲連，正宮發現後氣炸，提告要求依照切結書賠償500萬元，橋頭地院審理後，判戴女和孫男應賠償40萬元。

郭姓正宮提告指出，她和楊男結婚後，育有3名未成年子女，但老公還是和戴女經常外出約會、性交，以LINE傳送親密訊息、討論性行為感想、性愛姿勢，2019年7月間，她當時懷著第3胎，意外發現老公和戴女的姦情，後來戴女簽立切結書，承諾和老公不再來，不再有任何私交，斷絕一切聯絡方式，如有違反願賠償500萬元。

郭女指出，沒想到兩人卻未曾斷絕姦情，戴女甚至為楊男準備1支「外遇專用手機」，兩人透過LINE互訴衷曲，互表愛意，每次見面都做2次，還傳「很想你」、「愛你」、「全身脫光」、「我想抱抱你」、「想要你陪我」、「謝謝你這麼愛我」、「為什麼今天這麼敏感」、「你這麼愛從後面，你會比較敏感？」、「從後面好像很容易就會出來」等腥羶色訊息。楊女發現後氣炸，提告要求戴女和楊男依照切結書賠償500萬元。

法院審理時，戴女辯稱，她和楊男的確有過不當交往，但簽下切結書後，兩人就沒有再私下聯絡，郭女提出的親密簡訊都是簽切結書以前傳的，她也沒有幫楊男準備外遇專用手機，而且簽切結書時，郭姓正宮就已經原諒通姦的行為，要求免賠。

法官則認為，戴女和楊男的確有親密交往的不正常男女關係，且曾發生性關係，已侵害郭女的配偶權，而郭女在簽下切結書時，就算已原諒兩人的行為，但僅係刑法修正前不得告訴的原因，並非民法不得請求損害賠償的事由，因此仍判戴女和楊男應賠償郭姓正宮40萬元，全案可上訴。