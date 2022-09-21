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被地震嚇「薯」了！摩斯推「薯條+冰紅茶」優惠壓驚　可吃到年底

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯漢堡推出薯條＋冰紅茶組合優惠，一路到年底。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

日前全台地震頻傳，不但部分地區造成嚴重災情，許多網友也驚嚇到不斷發「地震文」。摩斯漢堡也在臉書PO出「嚇薯了，吃薯條吧！」推出小薯加上冰紅茶優惠價只要59元，讓網友也紛紛讚「小編效率太好，決定明天要買一份來支持」。

▲▼地震不斷，摩斯漢堡推出優惠讓網友壓壓驚。（圖／翻攝Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

▲地震不斷，摩斯漢堡推出優惠讓網友壓壓驚。（圖／翻攝Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

花東地區連續多日強震，全台有感，摩斯漢堡日前也在臉書PO文關心「地震好大，嚇薯了，大家還好嗎？」貼文還附上圖片「嚇薯了！吃薯條吧！」祭出小薯和冰紅茶只要59元優惠，讓受到驚嚇的網友壓壓驚，而且特價會一直持續到年底。

網友看了也紛紛按讚留言「小編好快，超應景的」、「小編，要改大杯紅茶才能壓壓驚」、「小編這效率！要加薪啊」、「小編手速才讓我們嚇薯了」。

▲漢堡王9月限定華堡日來了。（圖／業者提供）

另外，人氣速食店漢堡王9月限定的「華堡日」也來了！9月22日～9月25日限時4天，只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定9月26日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量；9月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，等於有5天直接「買1送1」。不過提醒，該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

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