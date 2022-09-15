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全聯咖啡「自帶杯天天折8元」！婆媽買菜7元喝美式　通路折扣最高

▲▼全聯自9月16日起，OFF COFFEE自帶杯優惠「天天折8元」。（圖／業者提供）

▲全聯自9月16日起，OFF COFFEE自帶杯優惠「天天折8元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為響應環保及配合環保署限塑政策，各大業者推出自帶杯折5元優惠，全聯今（15）日宣布，將於9/16起OFF COFFEE全品項「使用自帶杯天天現折8元」，堪稱超市超商通路最高折扣，等於只要17元就能品嘗一杯美式咖啡；針對早上買菜的菜籃族也有「朝市喝咖啡」優惠，只要7元就能在買完菜享用美式！

全聯自7月起配合環保署政策，咖啡品牌OFF COFFEE自帶杯折5元，如今更宣布9/16起「自帶杯優惠折8元」，等於原價25元的OFF COFFEE美式咖啡，使用自帶杯一杯只要17元，約是68折優惠；若購買原價35元的OFF COFFEE拿鐵，也只要27元，不限冰熱，可說是十分佛心的銅板價。

業者表示，主客層菜籃族的婆婆媽媽們，環保意識非常強烈，根據內部統計2021年使用自帶杯購買OFF COFFEE的比例就達12%；而今年7月將自帶杯折扣提升至5元後，8月單月占比更提升至30%，預估一年可「省下300萬個咖啡杯與杯蓋」。期望能吸引更多消費者一同加入環保的行列，攜帶可重複使用的容器，取代不必要的一次性容器，目標年底自帶杯占比可達40%。

OFF COFFEE 提供讓消費者自行裝取的新鮮現煮咖啡，並選用100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，採傳統耕作法於原生林樹蔭下栽培，因此在喝咖啡的同時也保護自然環境、農民與動物棲息地等，讓土地可永續發展。

全聯也持續推出「朝市喝咖啡」，每天上午12點前於全聯門市消費單筆滿100元，熱美式原價25元，優惠價15元，還可合併自帶杯優惠，等於「現省18元」，換算一杯熱美式「只要7元」，天天買菜，天天喝咖啡，比自己泡更划算！

同時，為呼籲消費者自帶杯子，3/25起推出限量「bodum不鏽鋼真空隨行杯」換購，扣除500福利點再加價349元就能換購1個，加購價約市價2.1折；或扣除3500福利點，就能「0元加購1個」，活動至9月上旬為止，一共換出超過8000個隨行杯。

而首波循環杯服務，也持續在台北市都會區商圈進行，消費者用台北循環杯購買OFF COFFEE也可現折8元，目前設置在信義黎忠門市、中山松江門市，只要掃瞄機台上的QRCode綁定好盒器App，即可A點租借B點還、享有免押金的借還服務，喝完歸還的循環杯，環保局也配合專業廠商依衛生規範清洗消毒，並定期送檢確保杯具安全。

該服務從上線以來，2個月左右的時間信義黎忠店共借出112杯、中山松江店共借出145杯。此外，高雄以及其他縣市也預計媒合示範點，鼓勵大眾體驗循環杯或自帶杯子購買咖啡飲品，從日常生活中養成習慣來減少使用一次性餐具，才能達到減塑減碳目的。

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