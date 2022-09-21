　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

明天揪團訂！速食店「華堡免費送」只有5天　優惠碼先收

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王9月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！人氣速食店「漢堡王」9月限定「華堡日」終於登場，明（22）日起連4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定8月26日取餐，即可多吃原味小華堡1顆，且26日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1。另，繼光香香雞至9月30日前也推銅板加價購優惠，爽吃田字薯餅2片只要9元，通通不能放過。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲買指定華堡系列套餐就可多吃一顆小華堡。

漢堡王「9月華堡日」開訂了，9月22日起至9月25日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定9月26日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，9月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞爽吃9元薯餅。

另，繼光香香雞近日也祭出最新「銅板加值價」優惠活動，即日起至9月30日「田字薯餅2片只要9元」，期間凡購買大份香香炸雞，就可以用10元銅板爽吃薯餅，各門市數量有限、售完為止，該活動僅不適用泰安門市。其田字薯餅外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風及薯香，讓人忍不住一口接一口。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝
許仁杰不倫遭控言語暴力！拿生命威脅　妻「活在恐懼中」
戰學歷挨罵！　高虹安「諷中華大學夜間部」完整原話曝光
馬國女大生命案　凶嫌送「量刑教化鑑定」還要花10萬
高虹安戰學歷！石明謹「抖傲人背景」一票人驚呆：黃金陣容
蔣孝嚴緋聞女主角是誰？周玉蔻曝「3關鍵」　網驚：核彈級新聞
彰化小兄妹癌父病逝！沒錢繳學費沒水洗澡　社會局曝捐款方式

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

明天揪團訂！速食店「華堡免費送」只有5天　優惠碼先收

重新定義幸福的藝術！台北知名「精品甜點」把喜餅、彌月禮升級成專櫃舶來品

【廣編】金曲鬼才YELLOW黃宣演繹雪莉桶思路

客家委員會主委楊長鎮闡述Slow Fast-Food！名廚對談激出美味新火花

限時14天爽喝！超商精品咖啡「第2杯10元」　精品美式只要45元

疫情解封　扶輪社舉辦首場萬人公益路跑

《女人我最大》超嚴格票選　大家最想要的塑身產品是「用噴的」

火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

預習下半年度派對時尚　整座城市都是伸展台！

芋頭控快看！超商最新「芋泥蛋糕捲」來了　限時嚐鮮價39元爽吃

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

明天揪團訂！速食店「華堡免費送」只有5天　優惠碼先收

重新定義幸福的藝術！台北知名「精品甜點」把喜餅、彌月禮升級成專櫃舶來品

【廣編】金曲鬼才YELLOW黃宣演繹雪莉桶思路

客家委員會主委楊長鎮闡述Slow Fast-Food！名廚對談激出美味新火花

限時14天爽喝！超商精品咖啡「第2杯10元」　精品美式只要45元

疫情解封　扶輪社舉辦首場萬人公益路跑

《女人我最大》超嚴格票選　大家最想要的塑身產品是「用噴的」

火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

預習下半年度派對時尚　整座城市都是伸展台！

芋頭控快看！超商最新「芋泥蛋糕捲」來了　限時嚐鮮價39元爽吃

老婆怒：為什麼都不學會！　洪都拉斯「神回覆」秒安撫

快訊／陳時中首提教育政策牛肉　高中共聘教師、補助學生社團

當市長要拆64座蔣介石銅像？　陳時中：不會強硬的來做

12歲男童「沒寫功課」被淋汽油放火燒死　爸崩潰：只是想嚇嚇他

高虹安戰學歷惹議！他批：就像有人炫耀智商157「是有多自卑？」

舉發學甲爐碴案遭民進黨中執委求償1元　立委與吹哨里長免賠

台大校友嗆高虹安1行為「就是洗學歷」：令人不屑！揭1類人最愛炫

肉身破門！慣竊連偷北市6店面得手5萬　騎贓車+變裝仍被逮

小洞洞為你療傷！人夫激戰小三喊：妳真的要命　超狂鹹濕對話曝

跟上退休再復出流行？費德勒這樣說　拉沃盃可能只打雙打

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

消費熱門新聞

超商大杯美式只要22元、拿鐵29元！

超商最新「芋泥蛋糕捲」限時只要39元

罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時吃！

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

國泰金控攜手雲門創震撼藝文盛宴

速食店限時5天「華堡免費送」！

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

限時14天！超商精品咖啡第2杯10元

限3天！5.5折喝精品咖啡、泡麵買1送1

大家最想要的塑身產品「用噴的」

喜餅、彌月禮升級成專櫃精品！重新定義幸福的藝術

超商獨家「花生巧克力三明治」來了

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

限時7天！超商8大咖啡飲品優惠來了

更多熱門

相關新聞

安平新景點！海島風景觀餐廳看夜景

安平新景點！海島風景觀餐廳看夜景

現在的安平夜晚多了新去處！有業者就承接安平遊憩碼頭旁的活動中心一樓，打造成全新「果然是你」碼頭景觀餐廳，融合復古與現代元素，打造成海島風格餐廳，讓旅客可以點杯飲料，邊躺在躺椅上欣賞安平水岸夜景，成為超Chill的夜晚去處。

台北國泰萬怡Buffet推日韓美食節

台北國泰萬怡Buffet推日韓美食節

糯夫米糕9／21至11／13快閃台北

糯夫米糕9／21至11／13快閃台北

貳樓微風南山店9/21開幕

貳樓微風南山店9/21開幕

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面