明天揪團訂！速食店「華堡免費送」只有5天　優惠碼先收

▲漢堡王9月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！人氣速食店「漢堡王」9月限定「華堡日」終於登場，明（22）日起連4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定8月26日取餐，即可多吃原味小華堡1顆，且26日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1。另，繼光香香雞至9月30日前也推銅板加價購優惠，爽吃田字薯餅2片只要9元，通通不能放過。

▲買指定華堡系列套餐就可多吃一顆小華堡。

漢堡王「9月華堡日」開訂了，9月22日起至9月25日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定9月26日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，9月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲繼光香香雞爽吃9元薯餅。

另，繼光香香雞近日也祭出最新「銅板加值價」優惠活動，即日起至9月30日「田字薯餅2片只要9元」，期間凡購買大份香香炸雞，就可以用10元銅板爽吃薯餅，各門市數量有限、售完為止，該活動僅不適用泰安門市。其田字薯餅外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風及薯香，讓人忍不住一口接一口。

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