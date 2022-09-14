全聯深夜食堂開張！滷味年賣3億元　買人氣品還抽「萬元買菜金」

▲全聯深夜食堂開張，指定人氣商品獨家優惠，還能抽萬元買菜金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯將於9/16~9/29推出「深夜食堂」檔期，網羅調理即食品、肉品、海鮮多款商品優惠價外，更特別針對美味堂11款人氣商品推出獨家限時優惠，在全聯門市、小時達、外送平台Uber Eats購買指定商品，還加碼送折價券、抽萬元買菜金，預計此檔活動可創下1.1億業績。

根據調查顯示，台灣人一年可吃下產值多達300億的滷味，全聯看準商機，2017年整合推出「美味堂」系列，販售多款滷味、調理食品，讓消費者不用花時間自煮，只要簡單覆熱就能享用美食，去年光是滷味系列就賣出超過3億元成績。

因此在9/16~9/29「深夜食堂」檔期期間，美味堂精選11款人氣滷味推出優惠，其中新登場的糖燻系列，有別於西式的燻法，堅持古法製程將紅糖倒入燒紅的鐵鍋，產生濃郁糖香，形成獨到的口感及香味，且不添加人工香料、色素、防腐劑等化學添加物。

▲「糖燻雙拼滷味」特價69元。（圖／業者提供）

新品包括「糖燻冰脆土豆」經由老滷汁滷製後，再透過甘蔗糖燻，嚴格控製火候及時間，以使花生滷到入味，並能保有冰脆口感，特價59元。「糖燻雙拼滷味」有著香Q濃郁的糖燻豆干，特選非基因改造，高品質的黃豆做為原料，搭配清脆口感的豬耳，是搭配麵食的好夥伴，特價69元。另外「懷古滷味精選組合」有著豐富的豆干、豆皮、鵪鶉蛋等，多樣的食材，可滿足一家人的味蕾，特價199元。

由於美味堂滷味受到許多夜貓子青睞，常在外送平台登上熱銷排行榜，因此活動期間加碼推出優惠，只要於全台門市、全聯小時達、外送平台Uber Eats，購買指定美味堂系列滷味，撕開包裝上的貼紙，有機會獲得限量折價券，共20萬個獎項，包括美味堂5元折價券、全聯小時達最高300元購物金、Uber Eats 最高500元購物金等優惠，中獎率100%。

另外，在全聯小時達購買任一款美味堂獨家商品，即贈50福利點；而在全台門市、全聯小時達、Uber Eats購買任一美味堂指定品項，即可登錄發票抽獎，有機會獲得全聯小時達、Uber Eats最高「萬元加菜金」。

全聯此次也推薦深夜食堂必吃的氣炸料理，像是好欣豬熟成日式炸豬排、熟成日式菲力炸豬排，單盒特價139元，任選兩盒258元；桂丁雞翅腿-五香醃漬，單盒特價89元，9/16~9/22兩盒特價158元；台灣雪花豬頸肉+熟成桂丁帶皮雞胸肉，9/23~9/29 兩款一起買300元有找。

至於想來點海味，則推薦CP值爆表的鮭魚炊飯，可變身為鮭魚炊飯烤飯糰，原價119元，9/16~9/29特價2盒199元。還有魷魚一夜干獨家專利入味技術，入味均勻不死鹹，特價129元；極鲜花枝蝦滑+龍蝦沙拉則享合購優惠價215元；「宵夜好好丸」則主推丸師傅系列商品單筆滿百現折10元等。