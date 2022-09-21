蔡英文為何「念完稿快閃」？　沈富雄嘆：執政太久了

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台東接連2起強震，中央官員陸續坐鎮災害應變中心，但地方不滿臨時接到指示要進行線上會議，卻讓他們枯等了2個小時，等到內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及總統蔡英文終於到場，卻念完稿就離開。對此，民進黨前立委沈富雄分析，她就是因為執政太久，所以在有點傲慢。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等了2個小時。

面對爭議，蔡英文表示，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，「我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意」。

沈富雄認為，蔡英文念完稿就離開，態度上有點傲慢，是因為執政太久，對這種例行的表演厭煩，之後她把問題推給幕僚，說沒溝通好，但做為一個總統，不是應該要質疑難道念完稿就結束了嗎？但蔡英文卻是巴不得趕快走，「總統這個位置做到膩了」。