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台鐵花東2路段「9月底通車」！橋梁恐修半年　「18公里公路接駁」

▲▼受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創花東，台鐵10多處路線、3鐵路橋梁受損，花蓮到台東中斷採「類火車」客運接駁，其中新秀姑巒溪橋位移嚴重，顧問公司今(9/21)將持續進行非破壞性檢測內部結構，推估修復期最長恐怕要半年以上，台鐵今再度加開「花蓮到台東」直達類火車客運疏運。

台鐵目前花蓮到台東間中斷，採類火車客運公路接駁，根據統計，昨(9/20)天上、下行合計開行105班，接駁3,060人次，【0952 花蓮=玉里】、【0953 玉里=台東】公路接駁調整為30分鐘1班，台鐵今也宣布日加開【0951 花蓮=台東】直達車，現場將視疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。

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由於新秀姑巒溪橋損毀嚴重，顧問公司推估可能需要至少半年時間修復，顧問公司今還將進行非破壞性檢測，檢視橋梁內部結構是否有受損，也牽動修復時間是否會再拉長，雙十疏運首當其衝將受到影響，10月台東舉辦活水湖三鐵、池上秋收音樂會等多項活動，後續還有元旦連假和明年春節疏運，鐵路中斷讓台東國旅面臨退房考驗。

台鐵局長杜微表示，雖顧問公司檢測正式報告還沒出來，但新秀姑巒溪橋損毀嚴重，可能需要半年來整修，但須等下週檢測報告出爐後，才能評估如何修復。

▲▼台鐵受地震影響花東停駛，改類火車客運疏運。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵受地震影響花東停駛，改類火車客運疏運。（圖／記者李姿慧翻攝）

杜微指出，為減少衝擊，台鐵從南邊和北邊同時搶修，希望9月底前北邊可以通車到玉里，台東南邊往上也能通車到富里，目標花蓮到玉里、台東到富里9月底前搶通通車，屆時通車後僅剩玉里到富里約18.8公里需要透過公路接駁，比現在花蓮到台東間150.8公里縮小很多，屆時將不會開「類火車」模式，會回到一般採公路接駁。

台鐵彙整災情搶修最新進度，目前玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟橋梁復舊後持續搶修；東里=東竹間軌道挫屈嚴重，持續搶修中；橋梁部分，新萬里溪橋、客城1號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，已完成勘查檢測，俟9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，再擬定搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘查中。

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