「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

▲最新西北太平洋熱帶系統發展情況。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（21日）表示，預估有颱風在周四、周五生成機率高，朝日本方向移動。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「塔拉斯」（Talas，菲律賓提供，指銳利之意）。

賈新興指出，根據歐洲系集模式模擬周五的資料，屆時有兩個低氣壓發展機會較大，一個在日本東南方海面，發展機率達9成以上，另一個在菲律賓東方海面，發展機率差不多7成，但都在大低壓帶裡面，到底有幾個颱風會發展，還要持續觀察。

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▼賈新興說，預估15號颱風於周四、周五生成機率高，朝日本方向移動。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興也說，預估15號颱風於周四、周五生成機率高，朝日本方向移動；而位於菲律賓東方海面的低氣壓，周四、周五要留意其發展情況及路徑，現在看來水氣有稍微帶來台灣東邊，周日、下周一東邊水氣較多，降雨情形較明顯。

對於近期是否可能還有颱風發展，中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，菲律賓東方海面是大低壓帶，今天和周四可能會有比較強熱帶系統發展，但不一定會變颱風，路徑比較朝西，介於菲律賓和巴士海峽過去，不是非常直接影響，但周末水氣明顯增多。