台灣偉大發明「月子中心」日本也有了　PTT台男氣炸：被台女帶壞

記者林彥臣／綜合報導

坐月子是華人特有的照顧產婦的文化，尤其台灣更是領先全世界，發明「月子中心」讓生產後的媽媽可以獲得充分的調理休息，同時學習專業的育兒知識。現在台灣之光「月子中心」的服務不再僅限華人地區，在日本也有業者仿照台灣建立月子中心，甚至提供更加精緻的服務。相關話題在PTT八卦板上引發討論。

▲台灣發明的月子中心日本也有了，甚至服務比台灣更精緻，還可以抱著孩子遠眺海景。（圖／翻攝自YouTube／産後ケアホテル マームガーデン）



原PO在PTT八卦板發文指出，最近追蹤的一位日本人妻的打卡地點，一看官網發現根本就是月子中心，位置在看得見海景的地段整棟都可以利用，很像度假飯店，有的房間也看得見海景、還有爸爸跟大寶可以一起入住的房型，其他還有海景足浴、岩盤浴、卡拉ok等設施。

▲日本的月子中心還有海景足浴等設施。（圖／翻攝自YouTube／産後ケアホテル マームガーデン）



原PO接著說，最後來看費用，最便宜房型跟台灣價格差不多（長住方案約每晚7800）長住有優惠，短住也歡迎，另外爸爸跟大寶入住都要額外收費。

▲日本月子中心還可以讓媽媽做SPA。（圖／翻攝自YouTube／産後ケアホテル マームガーデン）



網友對此在推文中回應表示，「世界怎麼跟得上台灣」、「被台女帶壞了，完蛋了，世界的少子化」、「幫日男QQ」、「台男悲憤，台女帶壞日本」、「拒娶台女，永保安康，一生順遂」、「陋習文化輸出呵呵呵呵」。

不過也有網友表示，「樂見父權時代越來越稀薄，月中是幫忙篩選男人的好門檻，沒錢的別生，不肯花錢的別嫁，虐待自己媽媽當勞工的不孝子財產最好分開管理」。

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