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岸信夫：台灣若被侵略　日本不但被捲入「還可能淪跳板」！

▲▼台日交流聯誼會成立。岸信夫（圖／記者季相儒攝）。

▲岸信夫認為，台灣如果被侵略，日本勢必不能袖手旁觀。（圖／資料照）。

記者王佩翊／綜合報導

日本前防衛大臣、已故前首相安倍晉三的胞弟岸信夫接受日媒採訪時，再度提及台灣。一直以來秉持著「台灣有事，日本有事」的他表示，台灣一旦遭到武力侵略，日本不但會被捲入其中，甚至還會成為挺進的跳板，因此日本究竟可以做什麼，有必要事先和美國進行協議。

國家安全保障擔當首相輔佐官岸信夫接受《讀賣新聞》採訪時被問到有關於台灣情勢的看法。岸信夫直言，根據目前的台灣關係，軍事平衡的確對中國大陸更加有利，隨著共軍在台灣周邊的活動越來越頻繁，在台灣附近的日本，甚至是沖繩縣的與那國島更是首當其衝。

他表示，一旦台灣遭到入侵，日本不但會被捲入其中，甚至還會被當成挺進的跳板，因此日本更應該好好思考可以有何作為，並且與美國進行慎重協議。

岸信夫還說，日本勢必會面臨與中國大陸、俄羅斯、北韓等三大巨頭對峙的情形，在全世界被如此強大軍事能力包圍的恐怕也只有日本了。對此，日本政府覺得防衛力還過於脆弱，因此下定決心要改善強化，這也是決定於年底修改與國家安全保障有關的3份文件的背景。

他強調，日本的防衛能力在5年內必須有顯著的增強，如果防衛預算沒有達到GDP的2%以上，就很難完全保衛日本。

現年63歲的岸信夫是前首相岸信介的孫子，也是前首相安倍晉三的胞弟。他出生時被過繼給舅舅岸信和，直到上大學後才得知自己是繼子，並發現生母其實是「姑姑」安倍洋子。他早期在貿易公司工作，直到2004年當選參議員才正式進入政壇。2020年9月首次進入內閣，成為菅義偉內閣時的防衛大臣，岸田上任後，他獲得留任，不過因身體健康因素在第二次改組內閣時被撤換，目前擔任國家安全保障擔當的首相輔佐官。

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