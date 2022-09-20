震不停「台灣哪縣市最安全」？網激推「這裡」：真的穩

▲地震震出桃園八德國民運動中心的品質疑慮。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日花東爆發罕見大震，導致橋樑、樓房倒塌，道路及軌道中斷，讓網友看了心驚驚。就有一名網友好奇詢問，表示台灣有高達36條斷層，「哪裡才安全啊」，引發熱議，答案一出讓人超傻眼，最安全的地方竟是：桃園！

一名網友在PTT以「地震時台灣哪個縣市最安全」為題發文，表示最近地震狂搖，有感頻率密集成這樣，真的讓人很抖。於是提問廣大鄉民「話說地震時在哪個縣市最安全？有卦嗎？」

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▲網友疑惑，地震時哪個縣市最安全。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出也引網友熱烈討論，不少人分析，「基本上單看地理是桃園，但建物怎麼建就不好說...」、「桃園地質優」、「理論上是桃園」、「桃園這邊是台地阿」、「不是炒房，答案肯定是桃園」、「桃園真的穩」、「桃園台地無斷層，地質又好」、「問過N遍了本島桃園外島澎湖金馬」。

但也有人吐槽，「是桃園 只是要避開政府蓋的新建物」、「桃園，但桃園人禍多」、「沒有斷層，因為斷層都在公共工程品質」、「桃園羽球場吧」、「理論上是桃園，但羽球場真的呵呵」、「以前我會說桃園，但今天改觀了」。

根據經濟部地調所調查，台灣本島19縣市只有桃園未發現有活動斷層；統計資料也顯示，1972年至2018年，這46年間震央在桃園且規模超過4的地震只有2起，還是在同一天。地質研究則指出，桃園屬台地又沒有土壤液化，加上無斷層活動，相較其他縣市更安全。