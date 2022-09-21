告別政壇最後一次總質詢　林正峰關切龜山區八項重大建設進度

▲告別政壇最後一次總質詢，林正峰提書面質詢，心念龜山區八項重大建設進度。（圖／市議會資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林正峰不再競選連任、雖因健康因素，無法出席這屆市議員任內的最後一次市政總質詢，但仍提出書面總質詢，針對龜山區的建設及地方發展，提出建言，要求市府說明進度。林正峰從政近40年，從最基層的龜山鄉代、縣議員、龜山鄉長、立法委員到升格後兩屆市議員，深耕地方、服務奉獻桃園，深受肯定。

林正峰服務處20日表示，林正峰議員在這次書面總質詢，列舉了八項攸關龜山區的建設，要求市長鄭文燦團隊答詢說明，該八項建設包括：

一、「棕線捷運」：林正峰說，他於民國93當選立法委員後，即著手推動台北捷運新莊線經龜山延伸至桃園（即桃園棕線捷運），行政院終於在107年5月通過可行性評估，市政府延遲到111年5月底才完成棕線捷運綜合規劃報告送請中央交通部。要求捷工局說明，綜合規劃送中央審查後的進度？後續細部計畫與相關工程何時展開並進入實質興建階段？另請都發局說明，目前辦理中的捷運站區都市計畫變更進程為何？沿線各站區預計何時完成土地變更作業？

二、龜山區坪頂地區道路交通改善計畫：內政部營建署辦A7開發計畫時，提到的聯外道路拓寬與新闢中，市府已著手打通樂善一路；延伸文學路至文化一路、開闢文藝街，請說明目前工程施作與進度？A7開發計畫中提及的拓寬「青山路」為20米道路；配合新北市政府拓寬「壽山路」為40米道路計畫，目前的規劃與執行進度為何？另外，他積極反映爭取推動的中山高速公路林口交流道高架化，交通局已經召開過工程說明會，請說明目前的工程進度？他建議興建坪頂地區通往新莊區南北向「快速道路」，藉以徹底解決龜山坪頂地區交通壅塞問題。本案是否已列入桃園與新北市跨區建設合作平台列管？目前的進度為何？

三、爭取新闢「國1甲高速公路」延伸至龜山區。四、拓寬龜山區湖山街或另行新闢道路。五、「龜山國民運動中心」新建案：經林正峰議員多次質詢，市府雖然於108年初完成選址作業，取得龜山區華亞園區內的復興三路與文化二路口土地興建，惟因市府行政作業緩慢而延宕，新建預算由最早規劃的三億餘增加至六億餘，迄今仍未進行實質興建作業。請體育局諒細說明延宕原因為何？後續的新建作為為何？六、龜山區興建標準棒球場進度。七、坪頂地區規劃設置市立高中進展。八、幸福國中操場及停車場新建進度。