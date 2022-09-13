　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

▲黃敬平建議加強採購警察防護裝備　

▲黃敬平建議加強採購警察防護裝備。（圖／擷取自市議會網站）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平13日於市政總質詢中，針對桃園市在員警的拋射式電擊槍、防割手套等防護裝備配賦上不足，建議市府加強採購，維護警察同仁值勤安全。市長鄭文燦表示，市府重視警察同仁個人裝備的質量，以防割手套為例，桃園不僅率先採購，採購數量也最多；拋射式電擊槍因屬於個人配槍裝備，需由中央統一採購，市府將爭取配賦充足。

▲黃敬平建議加強採購警察防護裝備　

警察局長許錫榮表示，目前警察局共有4,600多套防割手套，每一位外勤同仁都配有一副，電擊槍部分因事涉全國，需由警政署統一採購。

黃敬平也指出，警消人員面臨時代進步、生活環境的複雜化，需透過科技執法、科技救災加以因應，但相關裝備所需經費龐大，建議市府警察局、消防局適度調整每年度預算，補足相關人員裝備。

鄭市長表示，警察局預算從升格前約60億元，歷經8年成長至90億元、提升了50%，平均每年提升約7%；消防局預算也從升格前約19億元，迄今成長至30億元，明（111）年度則預計達31億元，每年度預算也獲得市府及市議會100%支持。在員額編制上，升格以來，警察局預算員額從4,032人提升至5,025人，消防局預算員額從1,100人提升至1,738人，市府會持續支持警消人員的裝備及福利，讓預算不打折扣。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
5款iPhone舊機「更新iOS 16」　電池續航大提升
國3「五車連環撞」　他下車查看被撞死亡
大樂透1億一注獨得！　獎落這縣市
iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了
英國女王國葬也有「黑名單」　3個國家禁止參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

一起來演歌仔戲！　台中推「銀向學習」邀阿公阿嬤粉末登場

黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

百貨週年慶開跑　「大江」備戰迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」

讓年輕人敢生能養！　賴香伶：四年公托提升50%、補助臨托延托費用

通膨！　桃園市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助

快訊／高雄前鎮區「路燈大規模停電」　台電緊急搶修中

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

老婆撒嬌想有「公主待遇」　夫喊OK帶到宮廟：宮主！

過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

一起來演歌仔戲！　台中推「銀向學習」邀阿公阿嬤粉末登場

黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

百貨週年慶開跑　「大江」備戰迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」

讓年輕人敢生能養！　賴香伶：四年公托提升50%、補助臨托延托費用

通膨！　桃園市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助

快訊／高雄前鎮區「路燈大規模停電」　台電緊急搶修中

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

烏克蘭反攻奏捷　俄羅斯稱對前線大規模空襲

阿提諾確定再披中華男籃戰袍　跨聯盟賽回歸上陣

烏軍收復6000平方公里失土　俄軍精銳「近衛第一戰車軍團」也撤退

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她

爵士清倉交易米歇爾、戈貝爾　安吉：球員彼此不信任

《出租女友》作者畫工大進步？宮島禮吏曬以前作品...網傻眼喊：差太多

汪小菲路邊緊抱張穎穎被拍　張蘭怒回留言「不可能！別再問！」

胡錫進呼籲俄烏戰爭「中國中立立場」　只有中立才能冷靜觀察

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

地方熱門新聞

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

民調落差　謝辦要求公佈民調機構

楊梅區9/21停水　約6萬戶受影響

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

集集鎮在地水果冰淇淋　讓蔡英文一試成主顧

弟弟走失了！屏東男急報案　警及時尋獲

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空

石門青農結合在地農友　創造甘藷全年經濟

更多熱門

相關新聞

市議員徐其萬建議　調高學生營養午餐補助

市議員徐其萬建議　調高學生營養午餐補助

桃園市議員徐其萬13日於市政總質詢指出，目前通貨膨脹、萬物皆漲，學生營養午餐食材費用也都漲價，建議提高補助全市國中、小學生營養午餐費用，確保孩童營養充足，加強照顧國家未來主人翁的健康；而因應通貨膨脹，建議市府社會局明（112）年度各項補助加碼1,000元；另托育部分，建議市府應延長托育時間、增加公托數量。

爭取大崗高中興設　容積代金用途受關切

爭取大崗高中興設　容積代金用途受關切

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

關鍵字：

桃園市議員黃敬平市政總質詢防護裝備

讀者迴響

熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

iOS 16新增「2隱藏功能」　網實測嗨了

阿斌「我沒了聲音」停工養病！　茄子蛋傳解散公司曝狀況

即／大樂透1億一注獨得　獎落高雄

王心凌低調返台「機場被目擊」！　IG曬奢華隔離餐

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

房東最愛「房客職業」竟是它！

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面