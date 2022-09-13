黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

▲黃敬平建議加強採購警察防護裝備。（圖／擷取自市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平13日於市政總質詢中，針對桃園市在員警的拋射式電擊槍、防割手套等防護裝備配賦上不足，建議市府加強採購，維護警察同仁值勤安全。市長鄭文燦表示，市府重視警察同仁個人裝備的質量，以防割手套為例，桃園不僅率先採購，採購數量也最多；拋射式電擊槍因屬於個人配槍裝備，需由中央統一採購，市府將爭取配賦充足。

警察局長許錫榮表示，目前警察局共有4,600多套防割手套，每一位外勤同仁都配有一副，電擊槍部分因事涉全國，需由警政署統一採購。

黃敬平也指出，警消人員面臨時代進步、生活環境的複雜化，需透過科技執法、科技救災加以因應，但相關裝備所需經費龐大，建議市府警察局、消防局適度調整每年度預算，補足相關人員裝備。

鄭市長表示，警察局預算從升格前約60億元，歷經8年成長至90億元、提升了50%，平均每年提升約7%；消防局預算也從升格前約19億元，迄今成長至30億元，明（111）年度則預計達31億元，每年度預算也獲得市府及市議會100%支持。在員額編制上，升格以來，警察局預算員額從4,032人提升至5,025人，消防局預算員額從1,100人提升至1,738人，市府會持續支持警消人員的裝備及福利，讓預算不打折扣。