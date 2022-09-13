通膨！　桃園市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助

▲市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬13日於市政總質詢指出，目前通貨膨脹、萬物皆漲，學生營養午餐食材費用也都漲價，建議提高補助全市國中、小學生營養午餐費用，確保孩童營養充足，加強照顧國家未來主人翁的健康；而因應通貨膨脹，建議市府社會局明（112）年度各項補助加碼1,000元；另托育部分，建議市府應延長托育時間、增加公托數量。

市長鄭文燦表示，近期物價上漲是事實，營養午餐費用確實有調整需求，目前桃園164所午餐學校（含學校設有廚房自辦、委外辦理、資源分享學校）每人每餐收費28至38元，會請教育局研議，在不增加家長過多負擔的原則下予以調整。針對以機場噪音回饋金、電協金專案支應的免費營養午餐，包括大園、觀音、新屋及部分蘆竹、中壢地區，將請教育局檢討，因應物價上漲、廚工薪資提高等現況調整。

對於徐議員關心育兒福利，希望在落實「0-6歲國家一起養」政策之外，因應通貨膨脹造成物資價格上漲等情況，以及市府社會局明（112）年度各項補助加碼1,000元；另托育部分，應延長托育時間、增加公托數量，讓家長工作上更有彈性，滿足家長育兒需要的建議。

鄭市長表示，他非常贊成增加公托，這8年市府也積極推動，升格前桃園市僅有2處公托，目前已增加到40處公托，還有22處陸續規劃完成中，預計增加到62處；有關臨時托育、延長托育的部分，將請社會局研議，讓上班族更有彈性、更安心。

鄭市長也表示，中央參考桃園「333政策」，且在中央「0-6歲國家一起養」上線之前，桃園已發放150億元生育補助及育兒津貼，並成為全台灣生育率最高的縣市。今年8月1日起，因應中央育兒新制，家長自行照顧的育兒津貼為5,000元，送托保母或托嬰中心的補助是8,500元；桃園推行「友善托育補助」，額外加碼準公共保母1,000元、準公共托嬰中心2,000元，補助達到送托準公共保母實領9,500元、送準公共托嬰中心實領10,500元，努力降低年輕家庭的負擔。