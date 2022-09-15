　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藍營議員批桃園負債年增　鄭文燦：減債22億負債六都最低

▲市議員林政賢重批，桃園負債年年堆高。（圖／擷取自市議會網站）

▲市議員林政賢重批，桃園負債年年堆高。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員林政賢14日於市政總質詢中，質詢市長鄭文燦在2015年甫上任的施政報告，曾說「要讓桃園站在新的起跑點上」，如今已上任8年，如何評估桃園今日的成績？鄭市長回應，這8年來桃園進步非常多、改變非常大，從各項指標來看，桃園的幸福感和光榮感都大幅提升。

鄭文燦表示，所謂「新的起跑點」，即是用直轄市的規格來建設桃園，過去8年已為桃園城市轉型打下良好基礎，未來10年、20年桃園會發展得更好。每個城市在發展過程中，都會面對許多問題要克服。

林政賢同時也針對鄭市長8年來，在交通、房價、教育文化競爭力、防疫表現等各方面提出檢視，其中針對財政方面更重批，市府負債年年堆高，債台高築，因此帳面上，桃園的長短期債務240億。但其他非帳面上的債務，還包含了基金調度與自償性債務加上去，總共1421億，質疑鄭文燦一直糾結在帳面上的負債，忽略潛藏性債務，粉飾太平的嫌疑，桃園統籌分配款236億，中間落差的352億怎除非鄭文燦當行政院長提高桃園的一般補助款，否則桃園進入建設年，原物料成本不斷調漲，美好的帳面，依舊掩蓋不了桃園重大負債的事實。

鄭市長表示，依照國庫署每月依法公告之數據，截至今（111）年7月底，桃園市長短期負債為240億，相較升格前負債262億，減債22億，負債為六都最低；部分議員將負債數字灌水，將自償性債務、基金調度計入負債，若以此標準來看，高雄市將負債3,304億元、新北市將負債2,995億元、台北市將負債2,247億元、台中市將負債1,701億元，而桃園則負債1,289億元，桃園市還是只有台北市的一半，不能只以高標準來看桃園，用低標準來看其他五都。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
Angelababy抽菸片瘋傳　店家認「員工偷拍」道歉！陸網
Kimi 13歲生日　林志穎感性曝「《爸爸》10年前合照」！
傳奇！費德勒宣布退役　這世界第一紀錄至今無人能超越
王大陸遭謠傳嫖娼　女友表態了
阿伯捷運上把玩「巨型玩具」　內行全看傻：明顯是個狠人
「10種腸道最愛食物」一圖看！營養師激推
陳喬恩再被爆「睡過W姓鮮肉」　緊急發聲了　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

遊老街+體驗採筍…　龍潭區三坑水鄉茭白筍季9／17展開

藍營議員批桃園負債年增　鄭文燦：減債22億負債六都最低

台化安衛家族成立 　守護勞工職場安全

快訊／桃園楊梅、平鎮深夜飄「塑膠味」！居民氣炸：聞到頭超暈

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉　內政部撤銷立案

騎重機與休旅車碰撞　鹿港分局偵查佐卡車底命危

盼明年順利爭取預算　台西、口湖台子村舊海堤將改善確保安全

為離婚伴侶和子女解心結　台灣家族系統排列協會南投辦講座

雲林幼兒BNT校園集中接種啟動　日期、時間表看這裡

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

遊老街+體驗採筍…　龍潭區三坑水鄉茭白筍季9／17展開

藍營議員批桃園負債年增　鄭文燦：減債22億負債六都最低

台化安衛家族成立 　守護勞工職場安全

快訊／桃園楊梅、平鎮深夜飄「塑膠味」！居民氣炸：聞到頭超暈

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉　內政部撤銷立案

騎重機與休旅車碰撞　鹿港分局偵查佐卡車底命危

盼明年順利爭取預算　台西、口湖台子村舊海堤將改善確保安全

為離婚伴侶和子女解心結　台灣家族系統排列協會南投辦講座

雲林幼兒BNT校園集中接種啟動　日期、時間表看這裡

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本景點+1！富士賽車博物館10／7開幕　經典賽車、實況一次看

《惡靈古堡4》重製版可在PS4遊玩　官方：更多細節隔月分曉

顧客買錯16抱枕！公審IKEA「詐欺」不給換　網抓出關鍵一面倒轟爆

Honey J懷孕要結婚了！　甜曬合照報喜「無法用言語表達的喜悅」

「甜瓜」去哪兒？　名球評：塞爾提克需要簽下安東尼

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

早療中心無預警停業！　特殊生兒復健卻被醫院通知「不用來了」

遊老街+體驗採筍…　龍潭區三坑水鄉茭白筍季9／17展開

藍營議員批桃園負債年增　鄭文燦：減債22億負債六都最低

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

南警取締改裝噪音車

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

黃偉哲po年輕照網驚撞臉陳其邁

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

南消辦消防職人體驗活動

莊雅智擄人勒贖二審改判2年

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

更多熱門

相關新聞

黃敬平建議　加強採購警察防護裝備　

黃敬平建議　加強採購警察防護裝備　

桃園市議員黃敬平13日於市政總質詢中，針對桃園市在員警的拋射式電擊槍、防割手套等防護裝備配賦上不足，建議市府加強採購，維護警察同仁值勤安全。市長鄭文燦表示，市府重視警察同仁個人裝備的質量，以防割手套為例，桃園不僅率先採購，採購數量也最多；拋射式電擊槍因屬於個人配槍裝備，需由中央統一採購，市府將爭取配賦充足。

市議員徐其萬建議　調高學生營養午餐補助

市議員徐其萬建議　調高學生營養午餐補助

爭取大崗高中興設　容積代金用途受關切

爭取大崗高中興設　容積代金用途受關切

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

關鍵字：

桃園市議員林政賢市政總質詢桃園負債

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

即／World Gym台中烏日店意外！女後腦撕裂傷命危

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

即／台中女「臥推槓鈴」命危　World Gym回應了

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

李亮瑾生了！41歲「2年產2胎」醫師都心驚

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面