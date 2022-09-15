藍營議員批桃園負債年增　鄭文燦：減債22億負債六都最低

▲市議員林政賢重批，桃園負債年年堆高。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員林政賢14日於市政總質詢中，質詢市長鄭文燦在2015年甫上任的施政報告，曾說「要讓桃園站在新的起跑點上」，如今已上任8年，如何評估桃園今日的成績？鄭市長回應，這8年來桃園進步非常多、改變非常大，從各項指標來看，桃園的幸福感和光榮感都大幅提升。

鄭文燦表示，所謂「新的起跑點」，即是用直轄市的規格來建設桃園，過去8年已為桃園城市轉型打下良好基礎，未來10年、20年桃園會發展得更好。每個城市在發展過程中，都會面對許多問題要克服。

林政賢同時也針對鄭市長8年來，在交通、房價、教育文化競爭力、防疫表現等各方面提出檢視，其中針對財政方面更重批，市府負債年年堆高，債台高築，因此帳面上，桃園的長短期債務240億。但其他非帳面上的債務，還包含了基金調度與自償性債務加上去，總共1421億，質疑鄭文燦一直糾結在帳面上的負債，忽略潛藏性債務，粉飾太平的嫌疑，桃園統籌分配款236億，中間落差的352億怎除非鄭文燦當行政院長提高桃園的一般補助款，否則桃園進入建設年，原物料成本不斷調漲，美好的帳面，依舊掩蓋不了桃園重大負債的事實。

鄭市長表示，依照國庫署每月依法公告之數據，截至今（111）年7月底，桃園市長短期負債為240億，相較升格前負債262億，減債22億，負債為六都最低；部分議員將負債數字灌水，將自償性債務、基金調度計入負債，若以此標準來看，高雄市將負債3,304億元、新北市將負債2,995億元、台北市將負債2,247億元、台中市將負債1,701億元，而桃園則負債1,289億元，桃園市還是只有台北市的一半，不能只以高標準來看桃園，用低標準來看其他五都。