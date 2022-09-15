安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

▲謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見，籲檢視號誌桿承載。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英15日於市政總質詢指出，交通號誌桿安全問題，本月初在彰化發生一起號誌桿瞬間倒地砸傷騎士事件，反觀桃園，隨處可見歪歪斜斜的號誌牌，交通局今年還加了200多面文字號誌，落落長的「對向紅燈放心左轉、對向綠燈小心左轉」。謝美英呼籲市府：檢視號誌桿承載問題，安全第一。

▲謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英說，文字型標誌加重號誌桿承載之外，還有路段因為標誌太長，把原本的路標遮住，根本本末倒置！再者LED路燈上方的雨遮，也把號誌桿加高，承載的重量為何，都是施工單位應該要評估的。

謝美英舉中華路二段、中園路口為例，號誌、路牌、告示牌疊床架屋，不僅加重承載，也造成指示混亂，徒增交通意外風險。另外，隨處可見的消防栓告示牌、路標、站牌…東倒西歪一大堆，路人看得到的景況，市府人員看不到？維護管理單位看不到？

謝美英要求交通局重視中壢、新屋交流道匝道前的交通亂象，附近住戶向謝美英陳情，中壢區民族路、正大街、五族二街上下班時間幾成停車場。謝美英認為，民意代表會勘改改號誌這種陋息應該改善，辦理會勘重點是傾聽民意、尊重專業，由交通局進行專業評估，把車流量、事故頻率都要考量進去，不要一個民意代表來就改一次，馬路成了秀場，苦的是用路人。