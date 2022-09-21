ET專訪／高雄觀光大爆發！陳其邁曝1小心機　讓城市永遠有話題

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢、陳宏瑞

文稿：許宥孺

攝影：吳奕靖

疫後商機復甦，高雄觀光大爆發，短短2個月，住宿人次是去年翻倍成長。爭取連任的高雄市長陳其邁接受《東森新媒體ETtoday新聞雲》專訪時表示，城市行銷可以帶動觀光產值，一連串的行銷能讓城市一直保有話題，結合在地特色和創意，更能讓民眾覺得驚豔，因此常有網友留言告訴他，「求求你放過我們，為什麼活動一個接一個」。

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄觀光大爆發！砸百萬辦旗津風箏節「人潮塞爆」 烤魷魚阿桑手麻了

今年暑假高雄很熱鬧，不僅旗津周周有活動，還有文博會「聊療漂漂河」貼圖可愛角色現身愛河灣，另外鹹酥雞嘉年華、大港閱冰等活動也都成功帶動話題。高雄市觀光局統計，7、8月旅館住宿人次推估有120萬人物，相較去年56萬人物，已是翻倍成長。

「一個城市的行銷，可以帶動觀光和服務業的產值。」陳其邁表示，自他上任後，市府陸陸續續規劃國慶煙火煙火、跨百光年、台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展等，這都是希望吸引其他縣市遊客到高雄。因為受到疫情影響，受到衝擊的產業很多，一個活動可以帶來人潮，效果也是最直接最明顯。

▲超人氣貼圖明星出沒高雄愛河灣，軟爛小海豹躺著都萌。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁舉例，因應文博會，市府找來6位出身高雄的創作者，將他們筆下的超人氣貼圖明星打造成巨大充氣裝置，打頭陣現身的「無所事事小海豹」一亮相就造成大轟動，不僅小朋友喜歡，就連大人也被萌到融化。

「一開始先1隻，大家覺得很驚豔就會來，後來又來了3隻，大家又會來(高雄)一次，6隻到齊又來一次。」陳其邁指出，這就是高雄近年有這麼多活動的原因，藉由一連串的行銷，讓高雄永遠有話題。

▲▼2022旗津風箏節意外癱瘓旗津連外道路，活動2天有7萬人次造訪 。（圖／高雄市觀光局提供）

以旗津風箏嘉年華為例，市府僅花費100萬，但是活動2天就有高達7萬人次造訪，市府統計，今年1至8月旗津旅遊人數累計超過393萬人次，比去年同期增加244%。陳其邁笑說，這場活動也意外讓旗津大塞車，有居民抱怨，「之前要嘛都沒人，結果現在人潮洶湧」，還有烤魷魚的阿桑說，「這兩天烤魷魚考到手都麻了，還要看醫生」。

▲▼將水圳當成策展場域，結合「美濃、地景、文化、夜晚」，透過美濃記憶映像，點亮美濃的夜晚。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁說，常常有網友在臉書上告訴他，「求求你放過我們，為什麼活動一個接一個」。他強調，城市行銷還是仰賴年輕人源源不斷的創意，注入舊城區、亞洲新灣區不同的生命力，讓更多的年輕人越喜歡高雄，像是美濃水圳漫旅藝術節，一個水圳結合市集，單日就吸引1萬人次造訪，由此可見，偏遠地區更要靠在地特色和創意行銷，讓大家每次來高雄都覺得驚豔，那就會一而再、再而三的來高雄旅遊。

高雄夢幻熱氣球搭起來、設計展逛起來！ BLACKPINK明年來開演唱會

能預告下半年活動亮點嗎？陳其邁表示，重點在台灣設計展和跨年，但是容許他先保密跨年活動細節，而台灣設計展會結合年輕人創意，在蓬萊商港區的經濟中島將翻轉成「設計中島」展出十大設計展覽，為台灣設計展史上規模最大萬坪展區。

▲▼全台熱氣球壓軸「2022高雄愛．月熱氣球活動雨愛河浪漫啟航。（圖／高雄市觀光局提供）

還有現在如火如荼進行中的「高雄愛·月熱氣球」，於9月16至25日於愛河登場，是全台唯一河畔景觀熱氣球，也是今年全國最後一檔熱氣球活動，除了有繫留體驗外，現場還有迷你熱氣球光影展演秀，假日還有美食市集。

另外，韓國人氣女團BLACKPINK也將在2023年3月到高雄巨蛋舉辦演唱會，而且是台灣唯一一場。陳其邁說，高雄將成為更多元、更國際，能夠和全國市場連結，相信BLACKPINK演唱會不會只有在地高雄人去看，一定也有東南亞歌迷也會到高雄。他認為，不同層次的活動會有不同客群，也配合疫後漸漸開啟國門，市府也會做好準備面對新的國際市場。

▲南韓人氣女團BLACKPINK將於明年3月在高雄巨蛋開演唱會。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）