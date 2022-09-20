百齡橋改建不可行？　管碧玲曝改建2評估：陳時中已做好準備

▲陳時中。（資料照／記者黃國霖攝）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「士林北投前瞻路網10年計畫」，包括洲美快速道路高架路段銜接國道一號、百齡橋抬高改建、拓寬通河東街與通河西街等，但遭台北市交通局批評方案皆為不可行。對此，陳時中競選團隊政策小組召集人、立委管碧玲表示，這座跨越基隆河，連接士林、社子及三重的中正路百齡橋，橋齡已40年，由於百齡橋通洪能力不足，過去已有改建之議，因此陳時中才將百齡橋改建方案納入政策計畫當中。

管碧玲表示，有部分朋友關心百齡橋改建，對交通會有嚴重衝擊，不過，改建計畫將採多階段、分次分項，與進行交通維持管制來進行改建施工作業，未來橋型將採鋼箱型梁橋，其施工期短且可降低主梁深度。

管碧玲說明，首先，在西行橋梁部分，施作北側橋梁的一半寬度，惟顧及西向交維需求，西側下橋匝道分二階段施作，而施作北側橋梁的另一半，可先施作匝道銜接段，但仍須封閉往重陽橋及重慶北路匝道，暫時一段時間封閉。

管碧玲說，其次，東行橋梁部分，施作南側臨中央一半橋寬，惟顧及交維，西側匝道分二次施作，而施作南側另一半橋梁，將先施作中正路上橋匝道，並分二次施築，再施作重慶北路銜接段，會施作一半寬度，改行駛新橋後，再施作南側橋梁。

管碧玲指出，半半施工、交維管制，是未來施做的主要概念，雖然交通衝擊難以避免，但要務是盡量降低付出的代價，團隊思考後，仍然提出前瞻方案，是因為未來士林、北投、淡海長期發展趨勢，讓負責任的政府，不能沒有前瞻治理的規劃。她說，陳時中曾特別說過，這個計畫提出，也希望外界都提供意見，競選辦公室政策小組也將虛心求教。