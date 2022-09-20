八德運動中心意外全怪包商？張善政：等專業調查較有公信力

▲對於八德運動中心天花板坍塌，張善政20日受訪時表示，上任以後會對近年桃園市政府公共程做個安全總體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德運動中心日前因地震導致天花板塌陷，讓民眾質疑市府驗收標準是不是太寬鬆？國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時表示，市府應該要好好調查，是否是設計失當還是施工失當，一定要調查清楚；若當選，上任以後會對於近幾年桃園市政府公共工程做一個安全總體檢，讓市民使用公共設施、建築時，心裡面感覺非常的安全，這才次市府應該做的。

張善政指出，這次意外，「還好市民沒有特別重大的傷亡。第二點是事情的原因，我覺得桃園市政府要好好調查，到底是設計失當還是施工失當，還是驗收太寬鬆？一定要調查清楚。第三，我們市民使用這些公共空間的時候，會不會心裡面有疙瘩，有個不安全感？這次的事情造成這種不安全的感覺很自然。」

▲張善政參訪中壢國小故事森林，會同真善美基金會人員與憨兒合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，「我上任以後會對於最近幾年桃園市政府的公共工程做個安全總體檢，讓市民在使用這些公共設施、公共建築時，心裡面感到非常的安全、感覺非常安全與非常的篤定，這才是市政府應該做到的。」

此外，針對市長鄭文燦今天上午說認定是天花板固定強度不夠，才會在三級地震時導致天花板掉落；張善政強調，是設計時就強度不夠，還是設計的時候強度夠，施工的時候有所疏忽，這都要調查才知道；至於是否是營造公司責任，最好是經過客觀的專業建築師或結構技師調查過以後再來說，比較有公信力。

【更多新聞】

►農委會研究報告爆抄襲爭議 張善政明將召開記者會說明

►女雙匪拒攔查「開小鴨整路飆」 砸破車窗逮人...勇警視角畫面曝

►快訊／運動中心天花板崩塌原因出爐！ 鄭文燦：瑞助要負最大責任