　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八德運動中心意外全怪包商？張善政：等專業調查較有公信力

▲針對桃園八德運動中心天花板坍塌意外，讓民眾質疑公共工程驗收太寬鬆？國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時表示，上任以後會對近年桃園市政府公共程做個安全總體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲對於八德運動中心天花板坍塌，張善政20日受訪時表示，上任以後會對近年桃園市政府公共程做個安全總體檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德運動中心日前因地震導致天花板塌陷，讓民眾質疑市府驗收標準是不是太寬鬆？國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時表示，市府應該要好好調查，是否是設計失當還是施工失當，一定要調查清楚；若當選，上任以後會對於近幾年桃園市政府公共工程做一個安全總體檢，讓市民使用公共設施、建築時，心裡面感覺非常的安全，這才次市府應該做的。

張善政指出，這次意外，「還好市民沒有特別重大的傷亡。第二點是事情的原因，我覺得桃園市政府要好好調查，到底是設計失當還是施工失當，還是驗收太寬鬆？一定要調查清楚。第三，我們市民使用這些公共空間的時候，會不會心裡面有疙瘩，有個不安全感？這次的事情造成這種不安全的感覺很自然。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日參訪中壢國小故事森林，會同真善美基金會人員與憨兒合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政參訪中壢國小故事森林，會同真善美基金會人員與憨兒合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，「我上任以後會對於最近幾年桃園市政府的公共工程做個安全總體檢，讓市民在使用這些公共設施、公共建築時，心裡面感到非常的安全、感覺非常安全與非常的篤定，這才是市政府應該做到的。」

此外，針對市長鄭文燦今天上午說認定是天花板固定強度不夠，才會在三級地震時導致天花板掉落；張善政強調，是設計時就強度不夠，還是設計的時候強度夠，施工的時候有所疏忽，這都要調查才知道；至於是否是營造公司責任，最好是經過客觀的專業建築師或結構技師調查過以後再來說，比較有公信力。

【更多新聞】

►農委會研究報告爆抄襲爭議　張善政明將召開記者會說明

女雙匪拒攔查「開小鴨整路飆」　砸破車窗逮人...勇警視角畫面曝

快訊／運動中心天花板崩塌原因出爐！　鄭文燦：瑞助要負最大責任

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動出手了！
許維恩蜜月返台驚見「兩條線」　分房老公王家梁先停工
龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣「91
瑪莎惡少2同夥20萬交保！　張敦量賠償金談判破裂延押
拜登喊「疫情已結束」！鬆綁口罩令？　指揮中心回應
快訊／午後雷雨開炸！　4縣市「大雨特報」
《天下》首長滿意度出爐！他破紀錄4連霸、林智堅名次暴跌
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」！　1人當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

「沒牠我什麼都不是！」派瑞絲希爾頓吉娃娃走失　公告天下懸賞

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

廈門嚴禁「未經審批擅自飛行無人機」　購買要實名登記

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

升空！阿土伯煙火秀助威　太空人近6年5度登頂美西龍頭

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他嘆：小官今等2小時是義務

即／運動中心天花板崩塌原因曝！鄭文燦：瑞助要負責

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安：跟林智堅類比「侮辱我了」

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

更多熱門

相關新聞

北市三腳督「防災政見」一次看

北市三腳督「防災政見」一次看

連兩日地震傳出大小不一的災情，也再度震出防災政策話題，藍綠白3名台北市長參選人除紛紛取消競選行程，也針對地震議題各自祭出防災政見。《ETtoday新聞雲》為您一次整理3位參選人提出的政策內容。

保密條款何時說明？　明天召開記者會說明

保密條款何時說明？　明天召開記者會說明

北市三腳督為「防災政見」隔空較勁

北市三腳督為「防災政見」隔空較勁

即／彰化抓到賄選！送醬油＋500元　2里長參選人栽了

即／彰化抓到賄選！送醬油＋500元　2里長參選人栽了

蔡英文「致詞完就閃人」挨批　柯文哲：我看了也搞不懂

蔡英文「致詞完就閃人」挨批　柯文哲：我看了也搞不懂

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長張善政鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面