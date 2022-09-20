新北烤玉米「2支265元」她震驚　內行激推1夜市：3支才100

▲兩支玉米265元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

在物價飆漲的年代，許多小資族苦不堪言，就有女網友日前在新北市萬里區名店，買了兩支烤玉米，竟要價265元，讓她忍不住驚呆。對此，不少網友早已見怪不怪，還有人笑虧，「突然覺得阿堂鹹粥好便宜。」

女網友昨在「爆廢公社二館」發文感嘆，「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，兩根玉米要價265元，趕快吃一口壓壓驚。」

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從照片可知，原po是到新北市萬里區一間烤玉米排隊名店，不少買過的人表示，「我去年去買3支500」、「第一次不知道還請老闆挑大支的，兩支結帳讓我瞪大眼睛」、「北海岸名店，他的醬料真的讚」、「我也有被這間的價錢嚇過」、「我從10歲吃到現在...22年了」。

▲不少內行推薦台中旱溪夜市的烤玉米。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛回應，「突然覺得阿堂好便宜」、「台中旱溪夜市還有3支100的喔」、「東山農會有三支100的，烤得很好吃，但大小就看個人主觀覺得值不值，我是覺得可以」、「11年前在士林買過一支210的」、「這價錢被阿公知道，會被唸到過年」、「我知道水煮玉米1根20塊後，再也不買這種盤子烤玉米，外面小攤販烤1隻魷魚都沒這麼貴」、「這樣比起來，會不會吃阿堂鹹粥還稍稍有飽足感？不然兩根玉米感覺吃了個空虛寂寞欸」。

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