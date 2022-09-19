都44分驚呆他！連日地震「2神秘巧合」爆熱議　1圖打臉想太多

▲918大地震造成多處災情。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

17、18日連續2天地震不停，就有人發現神秘巧合！Dcard上有網友想起23年前的921大地震，忍不住發文，「為何大地震發生在9月20號前後？」臉書「爆廢公社」上則有網友PO出18日好幾個地震的時間點，驚訝發現好幾個居然都卡在「44分」，直呼「很詭異的時間點」。儘管可能只是巧合，但意外引發一陣討論。

有網友在Dcard發文，想起1999年的921大地震，再看看近兩日的地震，「921大地震，還有這二天的地震，9月18號，可能還會有更大的主震，為何台灣的大地震，都發生在9/20號前後？」就有人也驚呆，「你沒說我還沒發現快921了！」

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▲有網友看日期，瞬間想起921大地震。（圖／翻攝自Dcard）

大多數則不以為意，「也就這兩次而已，沒有『都』發生在20號前後」、「冷知識，每年地震發生時間都在1-12月之間」、「才兩次而已，講得好像每年都這個時候大地震一樣」、「要不要去看看歷年台灣有發生災害的地震紀錄日期？而且真要說巧合，這個還不叫巧合，畢竟也不是同一天，去看看2016/2/6、跟2018/2/6，這個才叫巧合好嗎？」

另外，還有一件事也引發議論，「爆廢公社」上有人貼出一張截圖，「地震很詭異的時間點，44分」，可以看到截圖中記錄下4個地震的時間點跟規模，分別是18日下午2：44的6.8地震、下午3：44的4.1地震、下午5：44的4.1地震、晚上8：44的4.2地震，共通點就是都在44分。

▲好幾個地震的時間點都在44分。（圖／翻攝自Dcard、爆廢公社）

底下有網友也驚呼，「我如果沒記錯，有幾次地震時間也都是44」、「真的……我也有發現」、「地震都頻繁出現在921之前才詭異。」但就有人貼出手機跳出一堆地震通知的畫面，「地震頻繁，時間只是巧合」、「你想太多了，其實一堆」、「明明就一直震，哪來44？」還有網友歪樓，「我每次快下班前看手機也都4:44」、「可以簽牌了」、「樂透44號要買一下XD。」

▼不少人馬上刷一排地震報告吐槽。（圖／翻攝自Dcard、爆廢公社）