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老師手機地震警報一響　小學生秒安靜躲桌下！2張照感動全網

記者黃翊婷／綜合報導

接連2起強震重創花東地區，今日（19日）上午10時7分又發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度13.4公里，最大震度花蓮縣5弱。一名網友在臉書PO出2張照片，分享小學生們在老師手機的地震警報響起當下，立刻迅速、安靜地躲到桌下，獲得許多網友稱讚「很棒」。

老師手機地震警報一響　小學生馬上迅速安靜躲桌下（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO分享小學生們在地震發生當下，迅速躲到桌子底下的畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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根據中央氣象局通報，今日（19日）上午10時7分花蓮縣卓溪鄉發生規模5.9地震，地震深度13.4公里，最大震度為花蓮縣5弱。由於17、18日接連發生規模6.4、6.8的強震，今早全台又晃起來，讓不少網友忍不住在網路上PO文抱怨，「第3天了還在搖」、「又震了，好可怕」。

彰化一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出2張照片並表示，在地震發生當下，老師的手機警報一響（教室在2樓），學生們馬上迅速、安靜地躲到桌下，「小朋友實在太棒了！」

▲▼花蓮玉里春日國小倒塌。（圖／記者林振民攝）

▼▲花蓮玉里春日國小部分校舍被震倒（上圖）。玉里還有另一間超商被震倒，今早已展開拆除作業（下圖）。（圖／記者林振民、蕭可正攝）

▲▼花蓮玉里超商拆除狀況。（圖／記者蕭可正攝）

文章公開之後，短短16分鐘就吸引超過900名網友按讚，大家紛紛留言表示，「平安重要」、「平安可愛的畫面，老師都會教」、「有教育的成果很棒」、「正確」；還有好心網友提醒，也別忘了要遠離玻璃，以免玻璃碎裂時遭割傷。

▲▼地震SOP。（圖／消防署）

▲抗震保命3步驟為趴下、掩護、穩住。（圖／消防署）

至於遇到地震究竟要如何自保，消防署公布地震防災「保命三步驟」，最重要的黃金鐵則就是保護頭頸部，地震發生時應立即「趴下、掩護、穩住」，先保護自己、不要慌亂逃出戶外，若就近有掩蔽物，直接躲在桌下或牆角。

另外還有「8大抗震SOP」，詳細如下：

1. 當開始搖晃時，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。
2. 如果就近有掩蔽物，請直接躲進去。例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。
3. 如果是躲在牆角或柱子旁等地方進行避難時，同樣要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。
4. 地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。
5. 躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。
6. 除非你的所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落了，不然趴下後請不要再移動。
7. 如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行。爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。
8. 別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

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