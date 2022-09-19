連2天強震樓下驚傳砰一聲！　他見一幕驚呆「還好倒對邊」

記者黃翊婷／綜合報導

台東關山、池上17日和18日分別發生規模6.4及6.8強震，一名車友在臉書PO文聲稱，地震發生當下聽到住家樓下傳來一聲巨響，下樓檢查目睹愛車整台傾倒，幸好是倒向沙發的方向，才沒有造成嚴重毀損，「車車只是在睡覺，沒事。」其他網友看到照片也紛紛留言表示，「這個躺地板的話，心也淌血了」、「還好倒對邊」。

▲原PO的愛車被地震震倒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在18日下午4時許於臉書「爆廢公社公開版」PO文，當時距離台東池上發生規模6.8強震已經過大約1個多小時，他在文中提到，17日也發生一次強烈地震（指17日台東關山規模6.4的地震），當時聽到住家樓下有聲響，下樓開燈一看，只見愛車被震到傾倒，斜斜倚靠著旁邊的沙發，「原來，車車只是在睡覺，沒事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友們覺得原PO很幸運，幸好機車是倒向沙發那一側。

文章公開之後，網友們也紛紛留言表示真的好險，「這個躺地板的話，心也淌血了」、「幸好你的車會認床」、「還好倒對邊」、「好險有沙發」、「要記得幫它蓋棉被」、「往另外一邊倒又是另一個故事了」、「介於有事跟沒事之間」、「放沙發是對的」；還有部分網友半開玩笑道，以後停車旁邊都要放一組沙發才能安心。

不過，關於東部地區這2次大地震，第2次規模6.8的強震堪稱是台東縣陸地上「49年以來最強」。中央氣象局地震中心主任陳國昌指出，此次地震推測是中央山脈底下斷層所引發，震央位置屬於較為堅硬的地質，長期受到板塊擠壓，但因耐受力較高，不易地震，可能累積百年能量才爆發。

陳國昌進一步表示，該區域已有幾十年沒發生規模5.5以上地震，50年來也只發生過7次規模5以上地震，其中6次規模低於5.5，等於這幾十年來累積的能量很大，所以才會出現較大地震。