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高雄整排路燈猛晃「跳海草舞」　娃奶音喊：橋會斷掉！網見1幕嚇呆

記者施怡妏／綜合報導

台東17日晚間9時41分發生規模6.4極淺層地震，全台有感，高雄市最大震度也達5弱，一名網友PO出地震當下在高雄市區開車的影片，經過高架橋時，只見橋上整排路燈猛晃，影片中還有小朋友用著奶音喊「橋會斷掉」。網友直呼「這路燈在開趴，好搖啊！」此外，有網友看到原PO轉彎進橋下驚喊「好危險」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文，昨日地震發生時，剛好開車經過高架橋，抬頭一看，橋上整排路燈前後猛烈搖晃，影片中還有小孩用奶音喊著「橋會斷掉」，驚人的場景也讓原PO嚇呆「搖成這樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

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▲橋上路燈劇烈搖晃。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文曝光後，掀起網友討論，「搖滾區」、「好嗨的路燈」、「看著也覺得暈」、「這工程絕對沒偷工減料」、「路燈姊姊快一起搖，路燈妹妹快一起搖」、「就跟著音浪一起流動」、「感覺好像路燈集體在點頭跳舞」、「路燈好像要起駕的感覺」、「超動感的路燈」、「因為路燈第一次遇到不理性的地震嚇到發抖」、「今天心情很好想搖擺一下」、「這個有誇張」。

其中，不少網友看到原PO轉彎開進橋下，捏了一把冷汗，「這個時侯穿過橋下應該很恐怖」、「應該避開比較好，萬一路燈搖斷掉落，或是橋樑斷裂垮下，後果不堪設想」、「地震中請勿進入高架下」、「搖這麼大，敢拚左轉橋下」。

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