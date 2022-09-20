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女王國葬倫敦街道「全是沙」！　背後原因曝光

▲▼女王國葬遊行時道路佈滿沙子。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王國葬遊行時道路佈滿沙子，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬，送葬隊伍也在禮成後緩慢環繞倫敦街道，讓民眾見女王最後一面。然而，當士兵們抬著女王靈柩遊行時，道路卻被灑滿了沙子，引起大量疑惑的網友熱烈討論。

▲▼女王國葬遊行時道路佈滿沙子。（圖／達志影像／美聯社）

據《哈德斯菲爾德日報》報導，英女王19日舉行國葬後，遊行路線為何全被沙子覆蓋在網上掀起熱議，不少網友紛紛在網上討論，為何倫敦的街道一夜間就突然多出了這麼多沙子，而這些沙子是否別有用意。

▲▼女王國葬遊行時道路佈滿沙子。（圖／達志影像／美聯社）

網友@sprstoneham認為，這些沙子是為了防止馬匹和軍人們在遊行過程中跌倒，畢竟他們的馬蹄鐵和釘靴並不適合走在鵝卵石的道路上，而網友Reticent Rumu也表示，沙子是為了防止馬匹被路上的金屬排水管等異物嚇到，進而導致意外發生。

不過網友Amefra和Travellingmackem卻認為，這些沙子與馬匹無關，反而和運送女王靈柩的砲架更有關係，「他們在砲架會轉彎的地方鋪上沙子，以免砲架在轉彎時打滑」。相關說法也獲得了王室評論員的認可，他指出，道路上鋪滿沙子是為了確保載著女王靈柩的砲架能輕鬆移動。

西敏市議會承認，女王葬禮遊行道路上的沙子是市政府故意撒的，但市府並未解釋撒沙的目的，僅表示，西敏市已派出超過150人與19輛車組成11個小組來清理道路上的垃圾和沙子。

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