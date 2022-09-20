估100萬人聚集倫敦街頭　默默參與女王葬禮

▲倫敦當局先前估計將近100萬人來到首都街頭，觀看女王國葬。（圖／路透）

文／中央社倫敦19日綜合外電報導

成千上萬民眾今天聚集在倫敦市街頭，透過大螢幕和廣播喇叭，神情肅穆地默默參與在西敏寺舉行的伊麗莎白二世女王葬禮，隨後並觀看她的靈柩穿過市區。

路透社報導，葬禮進行時，在海德公園（Hyde Park）有人擦拭眼淚，有人啜泣，隨後，許多小孩被抱在空中或坐在父母肩膀上，看著女王靈柩經過。

▼女王國葬儀式路線穿過市區，部分民眾在公園內透過大螢幕觀看。（圖／路透）

群眾中也有人為著盛大的國葬和激勵人心的音樂鼓掌，表達他們對女王的敬愛。9月8日辭世的伊麗莎白二世享耆壽96歲，她在位70年，這意味大部分英國人只知道她，不認得其他國王。

人群透過大型電視螢幕或擴音喇叭廣播跟隨葬禮的進行。群眾中有些人身穿黑衣，沉默而面帶憂鬱。其他人則穿著鮮豔的衣服，說他們想慶祝女王的一生。

▼觀看國葬的民眾紛紛默哀，不少人流下眼淚。（圖／路透）

來自英國各地及其他地區的男女老幼，許多人徹夜露宿，以確保有個觀看英國自1965年以來首次國葬的好地點，那次國葬是為二次世界大戰期間領導英國抗敵的首相邱吉爾（Winston Churchill）所舉行。

葬禮開始前一個多小時，倫敦市中心所有觀看區域都已塞滿人群。當局曾預計前來首都參加這場國葬的人將多達100萬。

全英國各地的大小城鎮，也都安排了大型螢幕播放國葬以及當天其他相關活動。