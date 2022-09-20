英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

▲英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）



文／中央社

英國女王伊麗莎白二世國葬儀式今天舉行，數以萬計民眾在移靈沿途夾道致意，參與移靈行列的各軍種精銳盡出。英國民眾雖然哀傷，也有人慶幸女王在生命長流中完成許多有意義的成就，應可不帶遺憾離開這個世界。

▲包括美國總統拜登在內的100多位各國政要，都出席女王國葬。（圖／路透）



自1965年前首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世以來，英國今天舉行睽違逾半世紀的國葬，有100多位國家元首出席。

▲女王靈柩先前停靈在西敏廳供民眾瞻仰。（圖／達志影像／美聯社）



女王原本停靈在國會西敏廳（Westminster Hall），供各界瞻仰，上午移靈至鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行儀式，約中午時分自西敏寺經白金漢宮移靈至威靈頓拱門（Wellington Arch），隨後啟程經陸路前往溫莎（Windsor），安葬於溫莎堡（Windsor Castle）喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），與丈夫菲立普親王（Prince Philip）及父親喬治六世（King George VI）長眠。在西敏寺的儀式約2000人參加。

▲ 女王靈柩抵達威靈頓拱門。（圖／路透）



上午7時不到，就有民眾在移靈沿途搶占視野良好位置，部分民眾甚至在前一天就搭帳篷夜宿。

除了英國民眾，齊聚倫敦見證歷史時刻的還有來自美國、印度等國遊客。由於自女王8日逝世以來的國喪期間，警方動用大量人力維安，當警方列隊行經白金漢宮前的林蔭大道時，許多民眾不吝熱情鼓掌歡呼，向他們致敬。

▲王室成員步行送葬。（圖／路透）



與過去幾天的移靈一樣，國王查爾斯三世（King Charles III）今天偕安妮公主（Princess Anne）等弟妹走在靈柩後方，引領威廉王子、哈利王子等王室成員步行送葬，王后卡蜜拉（Camilla）、等女性成員則乘車。不履行王室職務的哈利與安德魯王子（Prince Andrew）皆未著軍裝。

當現場聽到預告，在西敏寺舉行的儀式將透過廣播直播，記者所在白金漢宮周邊的民眾很快停止閒聊。現場眾人開始安靜聆聽廣播描述西敏寺內的情況、說明儀式進度和內涵，並跟著默哀2分鐘、輕輕哼唱國歌「天佑吾王」，頗有時光倒流之感、回到廣播是許多人獲取訊息主要管道的年代。

▲女王的靈柩送上靈車，運往溫莎堡舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）



英國政府在倫敦市中心數處設置大型螢幕，供民眾觀看直播；在公園綠地，部分民眾一邊看轉播、一邊野餐。

一位英國記者分享，相較於1997年黛安娜王妃（Princess Diana）意外與世長辭、許多人哀痛不已；整體而言，女王辭世雖令人不捨，但在哀傷的氣氛中，還帶有一點嘉年華氣息。

「96歲，很長壽了」，這位記者說。「她很幸運，有這麼長的時間做這麼多有意義的事，大概沒有什麼遺憾。能夠這樣離開這個世界，應該是值得開心的事。我們完全有理由在哀傷之餘，一起歡慶、紀念她一生的成就。」

▲女王靈柩抵達溫莎堡，從靈車裡移出，運往教堂舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

女王在位逾70年，全數精力投入王室公務，曾表明「我畢生將從頭至尾服務公眾」，充分展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。

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