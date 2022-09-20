「天之嬌女」半夜遭亂槍打死！　聚餐完回家魂斷半路

▲萊斯給人陽光活潑的形象。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國路易斯安那州立大學，一位外型姣好、家族富裕的女學生萊斯（Allison Rice），日前結束大學聚會開車回家，在平交道停等列車通過時，遭到歹徒伏擊亂槍打死。警方已展開調查。

綜合外電報導，21歲的萊斯於上周五（16日）清晨開車，行經路易斯安那州首府巴頓魯治（Baton Rouge）州長街時，在車內遭到亂槍打死。警方表示，她當時可能在平交道等待列車通過，卻不幸遭到不知名的歹徒連開5、6槍死亡。

路易斯安那州立大學當天發布聲明悼念。當地報導指出，巴頓魯治地區過去仇恨犯罪案件就相當多，犯罪率過去幾年更是向上攀升，公開的紀錄顯示，該城凶殺案全美第9高。

▲21歲的萊斯在回家路上被歹徒亂槍打死。（圖／翻攝推特）

萊斯的父母過於傷心不願受訪，阿姨格蘭妮爾（Susie Rice Granier）表示她的心也碎了，「我們都很想念她」。她形容萊斯總是笑容滿面而且很開心，「我還可以看見她走進她爸的房子然後說，『嗨，大家好啊！』然後微笑擁抱和親吻每一個人。」

阿姨說萊斯是一個非常陽光的人，她曾是啦啦隊長，還拿到學校精神獎等履歷很豐富的人。

警方認為家住富人區的萊斯，當天清晨結束和同學的聚會後，在開車回家的路上必須經過治安敗壞的巴頓魯治區域，她就是在那裡遇襲的，警方並未公布嫌犯身分或動機。目擊者告訴當地媒體，萊斯在凌晨2時20分試圖在平交道前迴轉，但逃離不及被歹徒連開多槍。